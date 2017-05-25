| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鋒面滯留 中南部7縣市發布大雨特報！ PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

抓改裝噪音車 新北「源頭管理」不同調

新北市管制「使用違法排氣管」車輛上路的做法，引起業者疑慮，透過議員李坤城、鍾宏仁召集公聽會與環保局對話。（記者何玉華攝）

2017-05-25  20:14

〔記者何玉華／新北報導〕新北市環保局公告本月15日起，晚上10點到隔天上午6點，禁止「使用違法排氣管」的車輛上路，引起藝人陳為民痛批朱立倫「戒嚴」，今天又有大批車行業者透過議員李坤城、鍾宏仁召集公聽會，與環保局副局長王美文等人對話，業者希望比照其他縣市做法，檢測合格就給環保署統一的合格標章，環保局副局長王美文不斷強調新北市的做法是「源頭管理」，會與其他縣市協調，尊重各自的執行方式。

環保署5月起在北北基桃及嘉義市試辦排氣管噪音認證制度，首度被檢舉聲量過大的車，經檢驗合格後發給「貼紙」，以後若再遭檢舉，將查驗照片中的排氣管是否有「貼紙」（認證），若無則依「噪音管制法」開罰3000至3萬元，以防民眾檢查合格後，再改換排氣管；新北市另增加公告晚上10點到隔天清晨6點，禁止使用未經審驗合格排氣管的車輛行駛境內道路。

北區機車材料批發商聯誼會、摩托車雜誌社、台灣二輪部品同業促進協會、摩托車精品、改裝業者近百餘人，昨天提出希望排氣管執法不要「一國多制」、增加或開放噪音檢驗機構等訴求；多名業者輪番質疑新北市分白天、晚上，與其他縣市不同調，環保局則不斷、不斷解釋做法，都是為了源頭管理。

業者黃苗蒨說，檢測合格，其他四縣市都發給貼紙，唯獨新北市不給，還要廠商自行送檢測單位檢驗，將合格標章印在排氣管上，這樣深夜時段才不會被攔查；但有新北市標章的車到其他縣市，或其他縣市標章的車到新北市，卻仍屬不合格，相當擾民。

業者們表示，檢驗噪音的只有一處公部門在樹林，排氣管送認證的僅一處在林口，還是民間機構，費用至少8000元，僅上班時間開放，相當不便，希望增加夜間或假日時段；業者黃樹和說，管制噪音就拿分貝器來測，超過標準直接開單就好，為什麼要擾民？

王美文強調，其他縣市的檢驗是原地檢驗，沒有行進中的檢驗，行進中的噪音才是稽查的重點，新北市透過夜間的嚴格執法，希望業者都能將排氣管送審檢驗合格，達到源頭管理的目標；此外，分貝檢測的環境條件相當嚴謹，甚至攔查點一設，車友間相互通報，根本攔不到車。

王美文強調，目前唯一已送驗且通過認證的業者經驗，兩、三天就能完成程序，之前換裝的車友，也可以回車行要求業者協助，拿到審檢驗合格標章的排氣管，在各縣市都可以合法上路。

廣告
  • 北基桃及嘉義，檢測排氣管合格會發給「貼紙」（如圖），車友及業者抱怨，唯獨新北市不給，認為相當擾民。（記者何玉華攝）

    北基桃及嘉義，檢測排氣管合格會發給「貼紙」（如圖），車友及業者抱怨，唯獨新北市不給，認為相當擾民。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 排氣管 改車
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：抓改裝噪音車 新北「源頭管理」不同調


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.