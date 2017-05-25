抓改裝噪音車 新北「源頭管理」不同調
新北市管制「使用違法排氣管」車輛上路的做法，引起業者疑慮，透過議員李坤城、鍾宏仁召集公聽會與環保局對話。（記者何玉華攝）
〔記者何玉華／新北報導〕新北市環保局公告本月15日起，晚上10點到隔天上午6點，禁止「使用違法排氣管」的車輛上路，引起藝人陳為民痛批朱立倫「戒嚴」，今天又有大批車行業者透過議員李坤城、鍾宏仁召集公聽會，與環保局副局長王美文等人對話，業者希望比照其他縣市做法，檢測合格就給環保署統一的合格標章，環保局副局長王美文不斷強調新北市的做法是「源頭管理」，會與其他縣市協調，尊重各自的執行方式。
環保署5月起在北北基桃及嘉義市試辦排氣管噪音認證制度，首度被檢舉聲量過大的車，經檢驗合格後發給「貼紙」，以後若再遭檢舉，將查驗照片中的排氣管是否有「貼紙」（認證），若無則依「噪音管制法」開罰3000至3萬元，以防民眾檢查合格後，再改換排氣管；新北市另增加公告晚上10點到隔天清晨6點，禁止使用未經審驗合格排氣管的車輛行駛境內道路。
北區機車材料批發商聯誼會、摩托車雜誌社、台灣二輪部品同業促進協會、摩托車精品、改裝業者近百餘人，昨天提出希望排氣管執法不要「一國多制」、增加或開放噪音檢驗機構等訴求；多名業者輪番質疑新北市分白天、晚上，與其他縣市不同調，環保局則不斷、不斷解釋做法，都是為了源頭管理。
業者黃苗蒨說，檢測合格，其他四縣市都發給貼紙，唯獨新北市不給，還要廠商自行送檢測單位檢驗，將合格標章印在排氣管上，這樣深夜時段才不會被攔查；但有新北市標章的車到其他縣市，或其他縣市標章的車到新北市，卻仍屬不合格，相當擾民。
業者們表示，檢驗噪音的只有一處公部門在樹林，排氣管送認證的僅一處在林口，還是民間機構，費用至少8000元，僅上班時間開放，相當不便，希望增加夜間或假日時段；業者黃樹和說，管制噪音就拿分貝器來測，超過標準直接開單就好，為什麼要擾民？
王美文強調，其他縣市的檢驗是原地檢驗，沒有行進中的檢驗，行進中的噪音才是稽查的重點，新北市透過夜間的嚴格執法，希望業者都能將排氣管送審檢驗合格，達到源頭管理的目標；此外，分貝檢測的環境條件相當嚴謹，甚至攔查點一設，車友間相互通報，根本攔不到車。
王美文強調，目前唯一已送驗且通過認證的業者經驗，兩、三天就能完成程序，之前換裝的車友，也可以回車行要求業者協助，拿到審檢驗合格標章的排氣管，在各縣市都可以合法上路。
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標題：抓改裝噪音車 新北「源頭管理」不同調
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