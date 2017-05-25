李錫錕反空污政治學 雲林開講

2017-05-25 19:24

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台大政治系教授李錫錕反空污政治學，今天在雲林開講，針對六輕遍及台灣的空氣污染進行政治學分析，呼籲政府對民眾要求乾淨的空氣訴求要有所作為，否則沒有健康一切都是空談。

由學生幫忙成立「Power錕的紙牌屋」粉絲團，常常分享他的霸氣談話，贏得「Power錕」稱號的李錫錕今天下午在虎尾厝沙龍、雲林縣政府前廣場「氣！反空污」靜坐現場開講，吸引不少民眾慕名而來。

虎尾厝沙龍負責人王麗萍指出，雲林縣通過禁燒生煤及石油焦的自治條例，雲林縣政府卻遲不作為，中央政府則枉顧環境人權，因此身為公民透過靜坐表達訴求，李錫錕特別南下聲援，從政治學詮釋空污及燒香、燒金紙等問題。

李錫錕說，要解決大問題需要時間，但還是要踏出第一步，才能有第二步、第三步，國家生命力來自國民的創造力，若滿天滿地的污染，哪來生命力。

李錫錕並以台灣許多病都居世界之冠，台灣人對空污的殺傷力一定要有覺悟，因為邏輯只有對錯沒有大小，提醒大家不要當土包子，鼓勵做對的事。

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