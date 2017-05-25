炎炎夏日 基金會送涼爽衣 學童真歡喜

2017-05-25 18:04

［記者王涵平／台南報導］氣溫持續攀升，活動力強的學童經常滿身大汗，歡喜希望社福基金會與婦聯會台南市分會今日贈送偏鄉學子涼爽衣，學童獲得可以涼一夏的小確幸，相當歡喜。

捐贈儀式今日在馬沙溝長平國小舉行，婦聯會台南市分會主委沈美珠、歡喜希望社福基金會董事長洪玉欽共同主持，長平國小校長許國煌代表接受，偏遠山區、海邊13所國中、35所國小，總計4998位學生獲贈排汗涼爽衣。

活動由長平國小扯鈴隊表演展開序幕，沈美珠表示，婦聯分會與歡喜希望社福基金會一向關懷弱勢，推動社會公益活動，5年來多次合辦社會公益活動，也呼籲重視偏鄉教育。

已淡出政治圈的前立委洪玉欽，將生活重心放在關懷弱勢、推動公益，感謝各界的支持，希望大家都把心量放大，把善心關懷活動圓滿的功德 ，都迴向給所有需要關懷幫助的鄉親，祝大家幸福快樂。

連續5年贊助保暖衣、涼爽衣與白米等物資的慶福社福慈善基金會董事長蘇慶福夫婦，對於合作推動弱勢關懷，感覺很快樂。