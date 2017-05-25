| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
全國首創！ 高市明年將增設「毒品防治局」 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

炎炎夏日 基金會送涼爽衣 學童真歡喜

2017-05-25  18:04

［記者王涵平／台南報導］氣溫持續攀升，活動力強的學童經常滿身大汗，歡喜希望社福基金會與婦聯會台南市分會今日贈送偏鄉學子涼爽衣，學童獲得可以涼一夏的小確幸，相當歡喜。

捐贈儀式今日在馬沙溝長平國小舉行，婦聯會台南市分會主委沈美珠、歡喜希望社福基金會董事長洪玉欽共同主持，長平國小校長許國煌代表接受，偏遠山區、海邊13所國中、35所國小，總計4998位學生獲贈排汗涼爽衣。

活動由長平國小扯鈴隊表演展開序幕，沈美珠表示，婦聯分會與歡喜希望社福基金會一向關懷弱勢，推動社會公益活動，5年來多次合辦社會公益活動，也呼籲重視偏鄉教育。

已淡出政治圈的前立委洪玉欽，將生活重心放在關懷弱勢、推動公益，感謝各界的支持，希望大家都把心量放大，把善心關懷活動圓滿的功德 ，都迴向給所有需要關懷幫助的鄉親，祝大家幸福快樂。

連續5年贊助保暖衣、涼爽衣與白米等物資的慶福社福慈善基金會董事長蘇慶福夫婦，對於合作推動弱勢關懷，感覺很快樂。

廣告
  • 氣溫持續攀升，歡喜希望社福基金會與婦聯會台南市分會今日贈送偏鄉學子涼爽衣。（記者王涵平攝）

    氣溫持續攀升，歡喜希望社福基金會與婦聯會台南市分會今日贈送偏鄉學子涼爽衣。（記者王涵平攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：炎炎夏日 基金會送涼爽衣 學童真歡喜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.