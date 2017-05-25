台南市科展成績出爐 建興國中最大贏家
［記者劉婉君／台南報導］台南市第57屆公私立國民中小學科學展覽得獎名單出爐，得獎作品從今天起至29日在中山國中展出，6月10日將於金城國中頒獎，國中組6科8件第一名作品中，建興國中包辦4件，並獲得團體獎第一名，是最大贏家。
台南市科展今年共有268件參加，154件進入複賽，選出各科前三名，第一名16件將代表台南市參加全國科展。
國小組部分，東區復興國小以「浮光掠『螢』--探討螢光物質的光譜特性」及「衣服BBQ」，拿下物理科及化學科第一名。東光國小也以「螞蟻築橋真神奇」和「台南附近出海口泥砂的祕密」，分別獲得生物科和地球科學科第一名。南大附小「霧網恢恢『疏』而不『漏』－捕霧網的探究與應用」及「藤壺藤壺開哪壺」，分別為生活與應用科學科及地球科學科第一名。數學科第一名為安定國小「圓來如此」。生物科第一名為柳營國小「鐵人三棲特種部隊-探討毛足大龍蝨習性、分泌物及動物行為」。
國中組部分，建興國中「『葉』藏『旋』機 ─應用熱對流原理降低地表溫度及其他相關應用」、「斷尾求生-大花咸豐草生存密計之探討」、「植物血紅素與一氧化碳之探討」、「大地的眼淚-地震對土壤液化的影響」，分別獲得物理、生物、生活與應用及地球科學科第一名。其他第一名還有數學科—後甲國中「高空蛋跳--google面試的丟雞蛋問題」、崇明國中「接二連三-continuing number之探討」。化學科—興國高中國中部「不『球』『滲』『解』。生活與應用科—民德國中「光之黑影吸引力—具牛頓光環的 LED集魚燈」。
國小團體獎前六名為12班以下—松林、那拔、甲中。13班以上—南大附小、東光、東區復興、文元、柳營、安定。
國中團體獎前六名33班—瀛海高中國中部、關廟、德光高中國中部、興國高中國中部、南科實中國中部、長榮高中國中部；34班以上—建興、後甲、復興、民德、崇明、安平。
另外還有最佳創意獎3件，國小地球科學科—東光國小「岩石表面白色條紋的祕密」。國中物理科—南科實中國中部「我和聲音真來電」。國中生活與應用科學科—復興國中「智能地震避難床」。
最佳鄉土教材獎3件，生物科—東光國小「替許地山先生的「落花生」做完美的結局」。國小地球科學科—東光國小「曾文溪麻豆段泥砂的研究」。國中生活與應用科學科—沙崙國中「霧盡其用」。
最佳團隊合作獎3件，國小數學科—南大附小「『知』乎『摺』也—美學背後的科學方法」。國小生活與應用科學科—東區復興國小「『龍』爭虎『豆」』--彩繪飲」。國中化學科—興國高中國中部「不『球』『滲』『解』」。
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