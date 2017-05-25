| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

玉荷包天價1公斤800元？ 大樹農會闢謠

高雄市區販售早出玉荷包。（記者黃旭磊攝）

2017-05-25  16:26

〔記者黃旭磊／高雄報導〕玉荷包今年產季後推，外傳早收產量少，市場每公斤飆到800元天價，平均一粒40元，消費者於端午節前買禮無門，果農說謠言不可信，每台斤含宅配120元有找。

產地大樹區公所今天（25日）舉辦促銷會，區長黃伯雄說，玉荷包今年晚收，端午節前口感略微酸澀，下週口感會更甜，農會姑山倉庫及台29線佛光山到大寮路段兩側，都有農戶在田外販售，價格不會太貴。

玉荷包往年約為5月上市，受去年連續3個颱風及今年冬天冷空氣不夠影響，產量延後，外傳大樹、旗山早出價每公斤飆到天價800元，農會出面闢謠。

大樹區農會推廣股長鄭金強說，以往每公斤約100元，今年約在120～150元間，產量僅往年3～4成，主因是去年尼伯特、莫蘭蒂、梅姬颱風影響樹勢，枝葉減少，年初冷空氣不夠，沒機會休眠儲存養分，「等到冷時都已分芽完畢，花開得不好。」

鄭金強估計，產地1800公頃，今年產量約在5400公噸。

玉荷包價格攀升，為防宵小，產地仁武警分局大樹所、溪埔所、九曲所於半夜巡田護荔。大樹分駐所長高鑽表示，優勢警力加強凌晨0～4點勤務，不定時、不定點、不間斷巡邏護荔，讓果農睡好覺。

廣告
  • 玉荷包產季後推，果實未熟。（記者黃旭磊攝）

    玉荷包產季後推，果實未熟。（記者黃旭磊攝）

  • 產地仁武警分局巡邏護荔。（記者黃旭磊攝）

    產地仁武警分局巡邏護荔。（記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 玉荷包 荔枝
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧客家油雞
好清爽✧竹筍香菇粥
涼拌小菜✧青木瓜絲
真假蜂蜜怎麼分？
轉寄

標題：玉荷包天價1公斤800元？ 大樹農會闢謠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月25日‧星期四‧丁酉年四月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.