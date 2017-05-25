玉荷包天價1公斤800元？ 大樹農會闢謠

高雄市區販售早出玉荷包。（記者黃旭磊攝）

2017-05-25 16:26

〔記者黃旭磊／高雄報導〕玉荷包今年產季後推，外傳早收產量少，市場每公斤飆到800元天價，平均一粒40元，消費者於端午節前買禮無門，果農說謠言不可信，每台斤含宅配120元有找。

產地大樹區公所今天（25日）舉辦促銷會，區長黃伯雄說，玉荷包今年晚收，端午節前口感略微酸澀，下週口感會更甜，農會姑山倉庫及台29線佛光山到大寮路段兩側，都有農戶在田外販售，價格不會太貴。

玉荷包往年約為5月上市，受去年連續3個颱風及今年冬天冷空氣不夠影響，產量延後，外傳大樹、旗山早出價每公斤飆到天價800元，農會出面闢謠。

大樹區農會推廣股長鄭金強說，以往每公斤約100元，今年約在120～150元間，產量僅往年3～4成，主因是去年尼伯特、莫蘭蒂、梅姬颱風影響樹勢，枝葉減少，年初冷空氣不夠，沒機會休眠儲存養分，「等到冷時都已分芽完畢，花開得不好。」

鄭金強估計，產地1800公頃，今年產量約在5400公噸。

玉荷包價格攀升，為防宵小，產地仁武警分局大樹所、溪埔所、九曲所於半夜巡田護荔。大樹分駐所長高鑽表示，優勢警力加強凌晨0～4點勤務，不定時、不定點、不間斷巡邏護荔，讓果農睡好覺。