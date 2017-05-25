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好消息！七賢橋提早半年完工

2017-05-25  15:43

〔記者俞肇福／基隆報導〕七堵居民的好消息！七堵市民的心聲，加上議員蘇仁和的質詢，市長林右昌今天視察七賢橋工地，施工廠商當面允諾力拚農曆年（107年2/16日）前七賢橋完工通車！

七堵區議員蘇仁和日前在議會質詢指出，七堵居民因為封橋工程繞一大段路，耗費時間金錢，而且居民經常跑工地看施工，卻發現有時好天氣，也沒看到工地有動靜，希望廠商能夠體會民眾希望早日通車的期待。

基隆市議會施政總質詢結束後，市長林右昌特別排定今天視察七賢橋改建工程，聽取施工廠商簡報工程進度，議員關切能否提早到農曆年前完工通車；廠商表示，只要天候，颱風不要嚴重影響工程進度，將力拼明年農曆前完成，以減少來往用路人的不便。

市長林右昌表示，市政府現今對公共工程的品質與施工進度，有別於過去，而是以嚴格標準來要求；林右昌肯定工務處員工的辛苦，應爭取全國公共工程金質獎或工安獎等全國獎項肯定。

工務處簡報指出，七賢橋改建工程，截至目前，整體進度約55%，超前4.137%。現在施作P1橋墩至A1橋台吊裝鋼構作業，以及A2橋台結構體。改建後的七賢橋採單墩柱跨越基隆河設計，避免阻礙水流，這也是本市繼實踐橋後第二座斜張橋，規劃夜間照明LED光雕，未來將是七堵景觀新地標。

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  • 七賢橋改建工程備受市民期待，市長林右昌（左）偕同議員蘇仁和前往視察工地；廠商允諾力拚2月16日前通車。（記者俞肇福攝）

    七賢橋改建工程備受市民期待，市長林右昌（左）偕同議員蘇仁和前往視察工地；廠商允諾力拚2月16日前通車。（記者俞肇福攝）

  • 七賢橋改建工程備受市民期待，市長林右昌偕同議員蘇仁和前往視察工地；廠商允諾力拚2月16日前通車。（記者俞肇福攝）

    七賢橋改建工程備受市民期待，市長林右昌偕同議員蘇仁和前往視察工地；廠商允諾力拚2月16日前通車。（記者俞肇福攝）

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