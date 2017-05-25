快訊PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
端午解思鄉 婦宣媽媽包4500顆粽請消防弟兄吃
2017-05-25 15:21
〔記者姚岳宏／台北報導〕端午節將屆，每逢佳節倍思親，特別是離鄉背井來台北服務的消防弟兄們，感受更為深刻，台北市消防協會為體恤打火兄弟全心全力守護市民生命財產安全的辛勞，特別於端午節前購買糯米、香菇、猪肉、蝦米及花生等粽子原料，情商婦宣志工媽媽辦理 「粽滿愛、消防情」活動，動員20多位婦宣志工媽媽加入包粽的行列，讓無法在佳節和家人團圓的消防同仁們感受溫暖。
消防局表示，婦宣媽媽們為了要在短短的3天內，將4500顆愛心粽子全部送達至消防局所屬全市4個大隊、45個分隊每一位同仁手中，在一週前就由10多位熱心媽媽組成籌備小組，開始進行採買及備料等工作，從600斤糯米及內餡材料選購、清洗數萬片粽葉、煮食器具準備等。
志工媽媽們表示，一想到這些異鄕遊子收到熱熱粽子時滿臉的感動及笑容，既溫暖又開心，她們也都做得很開心，福從做中得歡喜。
台北市消防協會葉明進理事長表示，此次活動準備了4500顆的懷舊南部粽，就是特別體恤消防同仁多為離鄉背井，來自中南部的遊子，特請婦宣媽媽在宣導工作之餘包起粽子，感受到媽媽的味道，一解思鄉之情，提早歡度充滿粽香的端午節。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 中南部雨勢加大 9縣市大雨特報！
- 政策轉彎！端午國道免收費時段 4天統為0~5時
- 大林蒲遷村普查月底結束 近2成居民尚未表達意願
- 獼猴侵門踏戶騷擾逾半年 美濃老婦驅趕跌破頭
- 基隆崇孝街停車場啟用 改善停車亂象
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮曾爆有新歡 「她」奔靈堂遺孀沒攔阻
- 男星月花30萬養4女買不起房 網友怒譙想燒炭
- 造橋陳家捐逾1甲地 大潭環湖步道將完工
- 車手3天提領27次都沒事 沒想到栽在...
- 台南》野狗咬傷8旬嬤 里長 應給老人打狗棒
- 《自由廣場》從物流成本與風險看「一帶一路」
- 花現白河》阿勃勒「黃金雨」 與蓮花比美
- 兩岸同志婚姻是否承認 國台辦這樣回......
- 拚命請託台商赴端午宴 范世平：讓中共抓住小英軟肋
- 一場「滅頂」行動 滅掉頂新魏家兄弟1200億財產
- 金宇彬原想隱瞞父母做化療 決心公開罹癌全因...
- 出賣團員辦預付卡 中國領隊等4人遭拘提
- 今日MLB戰績
- 狠砍主管刀刀要害 運將辯：酒後失控不算殺人
- 大法官提不同意見 吳陳鐶：全民公投
- 清境高空步道將開幕 交管迎戰
- 東海岸警所露營區 遇壞不修停用
- 腸胃補充好菌 健康好消化─日常補充優酪乳1.5至2杯 維持腸道菌相平衡
- 少浪柔情歌聲 讓阿嬤目眶紅
- 專法被廢提行政訴訟 紅十字會敗訴
- 議員提案家長會決定性平教材 社民黨抗議
- MLB》陳偉殷先前爆動刀傳聞 馬林魚總裁：手術非考慮選項
- 武荖坑轉型 林德福促設探索教育園區
- 立院初審通過 卸任總統副總統禮遇金剩8萬元
- 李天柱︰末世快來了 張惠妹︰重要的一步
- MLB》下一位超級強投？小將誇張變化球瘋傳（影音）
- 張玉嬿單身踢館國師 虧唐綺陽算桃花不準
- 行動書車來了 關山地政所兒童悅讀
- 部長級月退金 立委主張砍至8萬以下
- 雅加達自殺炸彈攻擊 傷亡攀升至5死10傷
- 政黨法初審通過 政黨招募黨員年齡不得低於16歲
- 馬自豪在習面前講憲法 立委批：只講迎合中國的一中
- 反同：釋憲無效全民公投
- 陳艾琳深夜斬2年婚 老爸聲援
- 復育有成 鳥松濕地水雉現蹤
- 選前曾互槓 川普、教宗相見歡
- 上班前騎腳踏車 林佳龍宣布：「完整保留」東豐自行車道
- 價崩？原來是為節稅 大直水岸豪宅67折移轉
- 留言辱罵李婉鈺 又1男網友遭訴
- 潘瑋柏進「天王宮」 3年產值6億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：端午解思鄉 婦宣媽媽包4500顆粽請消防弟兄吃
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分