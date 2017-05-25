端午解思鄉 婦宣媽媽包4500顆粽請消防弟兄吃

2017-05-25 15:21

〔記者姚岳宏／台北報導〕端午節將屆，每逢佳節倍思親，特別是離鄉背井來台北服務的消防弟兄們，感受更為深刻，台北市消防協會為體恤打火兄弟全心全力守護市民生命財產安全的辛勞，特別於端午節前購買糯米、香菇、猪肉、蝦米及花生等粽子原料，情商婦宣志工媽媽辦理 「粽滿愛、消防情」活動，動員20多位婦宣志工媽媽加入包粽的行列，讓無法在佳節和家人團圓的消防同仁們感受溫暖。

消防局表示，婦宣媽媽們為了要在短短的3天內，將4500顆愛心粽子全部送達至消防局所屬全市4個大隊、45個分隊每一位同仁手中，在一週前就由10多位熱心媽媽組成籌備小組，開始進行採買及備料等工作，從600斤糯米及內餡材料選購、清洗數萬片粽葉、煮食器具準備等。

志工媽媽們表示，一想到這些異鄕遊子收到熱熱粽子時滿臉的感動及笑容，既溫暖又開心，她們也都做得很開心，福從做中得歡喜。

台北市消防協會葉明進理事長表示，此次活動準備了4500顆的懷舊南部粽，就是特別體恤消防同仁多為離鄉背井，來自中南部的遊子，特請婦宣媽媽在宣導工作之餘包起粽子，感受到媽媽的味道，一解思鄉之情，提早歡度充滿粽香的端午節。