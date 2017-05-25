人瑞級黑熊搬家大陣仗 6大人使盡吃奶力推拖拉

2017-05-25 14:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市世界蛇王教育農場有隻35歲的老亞洲黑熊，重量超過150公斤，原飼養在室外，近來因氣候逐漸炎熱，導致食慾不振，園方擔心其安危，今天幫忙搬家，吹箭麻醉、合力抬運，雖然才30公尺的距離，卻動員了6位大人，耗費約1個鐘頭，滿頭大汗地完成艱鉅任務。

農場業者黃國男表示，這隻母熊從10歲起開始飼養，迄今25年，換算下，可說是人瑞級了，原本的籠子在半戶外的地方，雖有遮雨棚，但免不了日曬，搬到室內後，生活起居上，會比較舒適。

唯恐母熊在移居時出現攻擊行為，園方先用吹箭進行麻醉，約20分鐘後藥效發作，再移至帆布上，開始搬抬，由於大熊重量超過150公斤，工作人員陸續加入幫忙，合力推、拖、拉，使盡吃奶力，過程並不輕鬆。

雖然路程僅有30公尺，但工作人員搬到體力透支，中途4度休息，連同麻醉作業，耗時約1個鐘頭才為大熊完成搬家。

黃國男說，昨天就先讓黑熊斷食，並喝綜合維他命，預防麻醉後出現嘔吐窒息的緊急狀況，搬運過程也墊上帆布，避免碰撞、受傷，謹慎以對。

大熊移至室內的新籠子後，仍在沈睡，工作人員悉心照料並將牠側放，以防仰躺時若發生嘔吐，會有窒息危險。