通霄白沙屯西瓜季 5/29僅辦一梯次

苗栗縣通霄白沙屯的西瓜進入產期，果實碩大。（記者張勳騰攝）

2017-05-25 12:26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯媽祖婆網站西瓜節早瓜季活動，今年邁入第8年，最近氣候變化較難掌握產量，因而29日僅辦一梯次，現場將舉辦奇瓜奇果大拍賣活動、拍到撿到，到場民眾將可買到高品質的西瓜。

白沙屯媽祖婆網站長駱調彬說，通霄鎮白沙屯地區的西瓜分「早瓜」及「晚瓜」，早瓜產期為每年端午節前後約1個月，產量多品質佳，一般都種植30台斤以上紅肉大型瓜。晚瓜產期則是每年中元節前約1個月，適逢颱風季節，風險較高、產量較少，一般種植10多台斤的紅肉花紋瓜等。

駱調彬指出，今年因天氣忽冷忽熱，所以西瓜產量較難控制，目前數量有限，將在29日上午9點帶領民眾到西瓜田挑瓜、買瓜，欲參加者當天可在白沙屯天德宮牌樓旁的停車場集合，活動結束後，民眾仍可自行到產地找果農買瓜，並依產地批發價買到俗擱大碗的西瓜。