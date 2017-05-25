鋒面通過強降雨 11縣市發布大雨特報！

中央氣象局上午發布11縣市大雨特報！ （圖擷取自氣象局）

2017-05-25 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局上午11時發布11縣市大雨特報！

氣象局表示，鋒面通過，易有短時強降雨，今天南投、嘉義以南、臺東地區、恆春半島及新竹至雲林山區有局部大雨發生的機率；提醒民眾注意雷擊、強陣風及溪水暴漲；低窪地區請慎防淹水。。

11個大雨特報縣市，包括：苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、新竹縣、嘉義市、臺東縣。

（11：30更新）