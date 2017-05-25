柯P首個BOT案簽約 內科之心3年問世

內科之心緊鄰瑞光路、港墘路，目前為空地，未來將開發為創新創業大樓。（記者黃建豪攝）

2017-05-25 10:54

〔記者黃建豪／台北報導〕內湖區瑞光路舊花市旁的「內科之心－內湖科技園區產業支援設施用地」，位於作為臨時停車場至今超過20年後，終於成為台北市長柯文哲上任2年多來，第一個成功招商的BOT開發案。做為台北市「內科2.0」核心，今天上午柯文哲正式與宏匯集團董事長許崑泰簽約，目標成為「創意地標」，將開發3棟大樓，包括創新育成中心、人才培育中心、商務辦公室、共同工作空間與自造實驗空間等，預計施工3年，在2020年6月正式啟用。

內科之心佔地1.75公頃，市值高達50億元，但在1997年台北花市搬遷至內湖後，只作為臨時停車場使用至今，直到台北市前市長郝龍斌規畫以BOT案打造台北市首座雲端產業園區，當時中華電信與遠雄合作提案，但在通過初審後，未參與第二階段提案，其他廠商條件不合，使雲端園區在2014年9月確定破局。柯市府接手後，重新規畫為「內科之心」採促參BOT開發，由宏匯集團旗下創日科技股份有限公司領頭，與東菱、精元、華泰共4家公司共同籌組的「台北創新園區合作聯盟」獲得最優申請人資格，終於在今年2月進入議價階段，並在今天正式簽約。

柯文哲表示，內湖科技園區產值約4兆元，裡頭主要2個產業，就是資通訊與生計，但還需要繼續引入新的能量，所以需要有新的育成中心，這也是「內科2.0」最核心的計畫，旁邊就是106號公園，由港墘站步行約3分鐘。柯也說，台北市的港湖戰略計畫，一個是以南港車站為中心的東區門戶計畫，另一個就是內科2.0，這整個投資案（指內科之心），民間要投資48億元，北市府權利金可拿到86億元，但重點是要為內湖引進新的能量，帶動內湖產業未來50年的持續發展。

產業發展局長林崇傑表示，這是全台第1件以育成中心為開發本業的促參BOT案。產業局說明，內科之心建蔽率為40％、容積率400％，興建總樓地板面積約3萬5000坪，其中至少30％要設置創新研發中心、育成加速中心、人才培育中心等產業支援設施用地，其他附屬使用項目，則包括資通訊、光電、生計、綠能、媒體、金融及支援產業設施等公共服務設施，雙方契約50年，預估每年可創造3600個就業機會。

宏匯集團補充，內科之心預定開發3棟大樓，提供創新育成、商務辦公和產業支援設施等服務，預定設置的創新育成建築面積約6900坪，不僅會有完善的建築配置，更會有豐沛的創業資源，打造內科之心成為匯聚國際一流企業與人才的舞台，並期盼在北市府支持下，半年內取得取可，開始動工興建，3年內開發完成，在2010年6月營運。