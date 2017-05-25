暑假何處去？ 到武陵綠隧呷辦桌、野餐
2017-05-25 10:21
鹿野鄉社區居民為了做好辦桌活動學擺盤，只為給民眾好吃又好看的在地料理。（記者王秀亭攝）
［記者王秀亭／台東報導］台灣熱氣球嘉年華6月30日起在鹿野高台展開，鹿野鄉公所、鹿野地區農會為讓民眾認識鹿野，與各社區合力推出「花鹿米養生樂活節」，將在7月8、22日在武陵綠色隧道分別舉辦辦桌及野餐，開放民眾報名參加，額滿為止。
承辦活動的永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，熱氣球活動期間，民眾多在清晨、傍晚聚集在鹿野高台，鹿野鄉公所希望將民眾留在鄉內深度旅遊，去年首度推出「花鹿米養生樂活節」，雖受尼伯特風災一度延期，報名依舊爆滿，今年繼續辦理，讓去年來不及報名參加的民眾可以體驗。
7月8日上午10時至下午1時的「八個野鹿來辦桌」，將由鹿野各部落及社區以自家特色的新鮮農特產為食材，採西式套餐方式，準備16道菜餚，包括新豐社區花生豆腐、瑞源社區菜脯雞湯、客家粿，鹿嘉農莊養生醋，鹿鳴溫泉酒店也準備一道甜點。
7月22日上午9時30分至下午1時的「大樹下野餐節」，則是由社區民眾帶著親子一起到田裡挖地瓜、採收玉米、焢土窯，等待土窯裡食物熟透的空檔，還有闖關尋寶做在地特色料理飯糰。
廖中勳說，兩場活動結束後，就可留在武陵綠色隧道，逛2626市集，再上高台欣賞熱氣球活動，行程緊湊又好玩，兩場活動皆需部分負擔250元，每場次限額200名，額滿為止，報名網址分別為報名、
報名。
大樹下野餐節讓親子體驗包飯糰的樂趣。（記者王秀亭攝）
大樹下野餐節帶著民眾一起到田裡挖地瓜。（記者王秀亭攝）
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