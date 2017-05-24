鳥嘴潭人工湖計畫 林明溱提開發3原則

2017-05-24 19:40

〔記者張協昇／南投報導〕已列入前瞻基礎建設計畫的南投縣草屯鎮烏溪流域鳥嘴潭人工湖開發案，目前中央正以協議價購方式徵收土地，縣長林明溱今提出中央須以合理價格向農民徵收土地、訂定回饋辦法、及解除烏溪沿線鄉鎮土地開發可能受環境敏感區管制3項原則，否則縣府將堅決反對該開發案。

南投縣議員簡賜勝今天在議會總質詢指出，鳥嘴潭人工湖開發案，水利署已進行土地協議價購，惟農民抱怨每分地收購價格遠低於市價，蒙受損失，不惜發動激烈抗爭，恐釀成另一起苗栗大埔事件，要求縣長林明溱幫忙農民爭取權益。

林明溱表示，南投縣有濁水溪和烏溪兩大水利資源，因此中央總是取用南投縣的水資源造福外縣市，但南投未蒙其利、先受其害，以鳥嘴潭人工湖開發案來說，一旦鳥嘴潭人工湖劃為水庫集水區後，將造成烏溪沿線草屯、國姓、埔里、魚池等鄉鎮，成為1級環境敏感區，使得當地土地開發受嚴格限制，嚴重影響區域發展，如果水利署和內政部不修改法令或想辦法為南投解套，該人工湖開發縣府將堅決反對到底。

林明溱指出，另土地徵收補償費問題，由於水利署協議價購的價格和農民期望落差極大，攸關被徵收土地農民生計，希望水利署能以合理價格徵收，縣府才會同意配合辦理土地移轉作業，此外，中央長期取用南投縣水資源供應外縣市，也應訂定短、中、長期回饋辦法，合理公平回饋地方。