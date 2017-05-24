鳥嘴潭人工湖計畫 林明溱提開發3原則
2017-05-24 19:40
〔記者張協昇／南投報導〕已列入前瞻基礎建設計畫的南投縣草屯鎮烏溪流域鳥嘴潭人工湖開發案，目前中央正以協議價購方式徵收土地，縣長林明溱今提出中央須以合理價格向農民徵收土地、訂定回饋辦法、及解除烏溪沿線鄉鎮土地開發可能受環境敏感區管制3項原則，否則縣府將堅決反對該開發案。
南投縣議員簡賜勝今天在議會總質詢指出，鳥嘴潭人工湖開發案，水利署已進行土地協議價購，惟農民抱怨每分地收購價格遠低於市價，蒙受損失，不惜發動激烈抗爭，恐釀成另一起苗栗大埔事件，要求縣長林明溱幫忙農民爭取權益。
林明溱表示，南投縣有濁水溪和烏溪兩大水利資源，因此中央總是取用南投縣的水資源造福外縣市，但南投未蒙其利、先受其害，以鳥嘴潭人工湖開發案來說，一旦鳥嘴潭人工湖劃為水庫集水區後，將造成烏溪沿線草屯、國姓、埔里、魚池等鄉鎮，成為1級環境敏感區，使得當地土地開發受嚴格限制，嚴重影響區域發展，如果水利署和內政部不修改法令或想辦法為南投解套，該人工湖開發縣府將堅決反對到底。
林明溱指出，另土地徵收補償費問題，由於水利署協議價購的價格和農民期望落差極大，攸關被徵收土地農民生計，希望水利署能以合理價格徵收，縣府才會同意配合辦理土地移轉作業，此外，中央長期取用南投縣水資源供應外縣市，也應訂定短、中、長期回饋辦法，合理公平回饋地方。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 機長揮手告別... 達美航空退出台灣市場
- 梅雨鋒面將到！中南部率先下雨
- 抗議「替建商減稅」 竹縣92％聯盟赴議會遞交連署書
- 台鐵畸形班表 工會籲勞動部介入調查
- 不滿工程車毀路損房 高雄田寮南勢湖居民抗議高公局
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 和老公做愛都這樣... 小S大爆閨房秘辛
- 金宇彬驚傳罹患鼻咽癌！這些男神都曾被爆是癮君子
- 捍衛工作權 六輕員工出席六輕許可證照說明公聽會
- 亞莉安娜演唱會恐攻22人死 蔡英文推特慰問
- 國泰金︰股市樂觀指數續揚
- 日職》巨人阪神球迷大亂鬥 洋投看到影片驚嘆（影音）
- 裝不知樂陞可轉債圈購 康和證董座被停職半年
- 日與WTO聲明︰對抗保護主義
- （影音）小S遭老公強逼「速激八」 還沒完事就睡著
- 驚！27歲金宇彬罹患鼻咽癌 放射治療中
- 柯P被爆向妻求援2千萬 被嗆乾脆離婚！
- 載著森林滿街跑 「森林公車」搭免錢
- 今同婚釋憲 高市新聞局長戴彩虹胸章押百杯咖啡
- 阿里山森鐵傳意外 女遊客遭台車撞落山谷
- 陳時中自爆巧遇WHO幹事長 表達台灣盼參與WHA
- 「騰云戀」面臨危機？小薰李沛旭虐戲將展開
- 痛毆影城老闆起訴 就是不透露藏鏡人
- 〈美味教室〉香濃滑順 就愛卡士達
- 亞莉安娜暫停歐洲巡演 9月來台命運未卜
- （影音）票房若贏《神鬼傳奇》 小S喊睡阿湯哥
- 德法經濟表現亮麗 歐股大多收紅
- 小宇難忘和林宥嘉滾同床 期待音樂合作「比大小」
- 陳時中接受日媒聯訪：WHA排除台灣 也危及日公衛
- 「小金泰希」邱偲琹與狗對戲 可愛魅力失效
- 司法院：2年內沒完成同婚修法 可直接辦結婚登記
- 田徑》亞青少代表隊載譽歸國 明年放眼青奧
- 阻台參與ＷＨＡ》陳時中怒批中國汙衊人的價值
- 同婚釋憲》鄭宜農受鼓舞 「當台灣人還是不錯啦！」
- 吳沙國中輕艇小將 入選國手
- 同婚釋憲結果 台中市長林佳龍表尊重
- 降落客機雨中衝出跑道 香港機場封閉北跑道
- 同婚釋憲》蔡依林催修法「想包紅包」 阿妹激動喊：該有的公平
- 阿湯哥4度撲台 私密「房事」價格3級跳
- Samsung Pay綁聯邦銀 消費即送刷卡金
- 唱衰《政經看民視》 彭文正：要我吉好吉滿
- 國際女子競走 16歲鄔惟喬奪首金
- 鈺創ADAS 打進日系車廠供應鏈
- 大寮砂石車翻覆 司機頭部重創死於車內
- 洪秀柱敗選 國民黨中常會旁聽直播恐停止
- 「用騎兵打納粹戰車」 波蘭要求美國主持人為失言道歉
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：鳥嘴潭人工湖計畫 林明溱提開發3原則
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分