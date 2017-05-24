台74線太平到大里路段 議員要求增設匝道

2017-05-24 20:01

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台74線快速道路從太平區中山路到大里區德芳南路段，長達約6公里沒有匝道，多位市議員今日建議交通局，應增設南下匝道，縮短民眾行車時間。

交通局長王義川表示，目前計畫於六順橋以南環中東路附近設置南向入口匝道，由於涉及私人土地徵收問題，將持續溝通。

市議員邱素貞、李天生、翁美春等人今天在市議會表示，台74線的太平區中山路匝道距離下一個匝道約6公里，中間沒有匝道，若錯過中山路的匝道，駕駛就必須行駛6公里後，在大里區德芳南路段下匝道後，在平面道路迴轉後，再上快速道路，相當不便。

邱素貞、李天生、翁美春表示，若是直接下中山路走平面道路，要到東區的振興路，因交通號誌太多且不連貫，就要開15分鐘，對往來太平、東區一帶，耗費更多時間，因此希望在六順橋附近，增設南向下匝道，提升民眾上下匝道交通便利性。邱素貞更關心未來若徵收工廠土地，地方上可能引起民怨，市府應該加強溝通解決。

交通局長王義川表示，關於台74線東昇橋增設匝道，為讓土地徵收影響降到最低並有利加速推動，經評估將於六順橋以南環中東路附近設置南向入口匝道。

王義川表示，今年4月已與交通部公路總局啟動審查會議，市府正依會議結論盡速修正報告書，目前進度相當順利，將積極配合中央進行審查工作。

王義川指出，因台74線現況匝道間距與高架橋結構工程限制，評估較適合設置南向出口匝道的位置在六順橋以北環中東路一帶，考量沿線現況有密集住宅區，地上物以鐵皮工廠與民宅為主，若於該處設置匝道，土地徵收難度較高，將積極與民眾溝通，希望能盡速獲得民眾同意施作，完工後讓當地交通更加便利。