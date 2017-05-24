回家發現天花板塌了！ 八里驚見海砂屋

2017-05-24 18:31

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市八里區近挖子尾一帶社區，連續一整排24棟的透天厝，屋齡約28年，其中一戶吳姓屋主昨傍晚下班回家，發現房間天花板塌落、鋼筋水泥外露，泥塊砸得滿房間都是，嚇得屋主一家連夜搬出暫時外宿，不敢再住回家裡。新北市工務局、建築師、土木結構師今早到場會勘，指出該區房子疑似海砂屋，後續經檢測後可向市府申請補強或拆屋補助。

吳姓屋主說，住這房子已有10年多，過去家裡只發生漏水狀況，豈知昨天傍晚回到家，一打房門看到地上水泥塊碎滿地、天花板塌落，猶如機關槍掃射過，「嚇傻了！好險當時沒在家。」

吳先生說，事後跟鄰居談起，才發現整排24戶也都有牆壁零星剝落、小碎塊掉落的狀況，心想可能是整個社區都是海砂屋，擔心其他鄰居也處在安危環境中，緊急通報新北市府。

新北市工務局使用管理科長李冠德表示，今早已到場至該區3戶人家勘查，其中吳姓屋主的住家最嚴重，其餘住戶內部僅發現壁癌、修補痕跡，沒有大面積坍落情形，但該區房屋確實疑似是海砂屋，已建議屋主進行氯離子檢測，確認後可向市府申請補強或拆除補助。

李冠德說，根據法規，經審核後若住戶要防蝕補強，每戶1平方公尺可補助1千元，最高上限10萬；若要拆除重建，每平方公尺補助2千元，最高上限20萬。