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大甲第一市場通風不良 攤商盼裝設通風設備

大甲第一市場設備老舊。（記者張軒哲攝）

2017-05-24  16:13

〔記者張軒哲／台中報導〕台中大甲第一市場早期設計並沒考慮通風問題，每逢炎夏，早上不到10點市場內溫度高達37度，許多賣豆腐、豬肉及熟食的攤販都叫苦連天，自治會長莊建華向市議員吳敏濟陳情，邀集經發局局長呂曜志會勘，預計將在3個月內完成通風設施。

大甲第一市場建於民國71年，周邊美食小吃林立，因鄰近鎮瀾宮，香客、觀光客眾多，近年地球暖化，氣溫不斷上升，攤販跟消費者直呼市場好熱，肉販林三圈說夏天上午9點多肉類如果沒冰，就會有酸味。莊建華說，不只賣肉，連賣魚、賣豆腐、豆干的也抱怨連連，持續高溫導致沒賣完的食品臭酸只能倒掉，欲哭無淚，就連菜販也反映不管葉菜類或根莖類，只要溫度太高就枯萎，生意每況愈下。

吳敏濟表示，自己親自走了一趟果然揮汗如雨，難怪攤商越來越少，原本一、二樓有134攤，因太熱生意不好，許多攤商乾脆休息，攤商抱怨說，夏季一天賣不到幾百塊，若中暑還要花錢看醫生。

吳敏濟表示，當務之急請經發局先改善市場內之通風，讓溫度降下來食物能保鮮，才能留住消費者，他已提案要求市府編列預算將原市場改建成多功能商業用大樓，把市場、餐廳、賣場甚至商辦及停車場集中在一個大樓，順便也可解決市區停車問題。

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  • 大甲第一市場室內不通風，攤商抱怨高溫不易保存食物。（記者張軒哲攝）

    大甲第一市場室內不通風，攤商抱怨高溫不易保存食物。（記者張軒哲攝）

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