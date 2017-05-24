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展望會終止兒童受暴彩繪活動 台東近800幅作品參加

2017-05-24  15:51

［記者王秀亭／台東報導］台灣世界展望會在台東發起「終止兒童受暴‧你我挺身做到」著色畫暨親子有獎徵答，縣內有6所國小、4所幼兒園響應，近800名學童以活動代言人我是馬克、Duncan、馬來貘3位插畫家提供的著色圖稿進行彩繪，台東獅子王幼兒園還舉辦慈善義賣會，所得捐展望會中止兒童受暴及幫助國外女童上學之用。

展望會東區辦事處主任蕭文榮表示，台灣每年約有6萬名兒少處於高風險家庭，有30名兒少因受虐致死，且人數有逐年增加趨勢，盼透過各式宣導，加強對民眾的相關觀念，降低兒童受暴的機率，今年台東縣在台塩生計台東店、禾安藥局及7-11三越門市贊助下，兒童透過畫作彩繪，及親子有獎徵答方式，進一步認識「終止兒童受暴」活動。

東大附小二年級鄭伊庭在著色稿上畫了一個大地球，他解釋世界是個大家庭，裡面充滿愛和關懷，每個小朋友可以在沒有暴力的環境中長大；馬蘭國小五年級陳小聿則是透過畫作，展現「不管是誰，都應尊重每個生命，愛護每一個人。」

蕭文榮說，學生們以繪畫展現對終止兒童受暴觀念的了解外，獅子王幼兒園更以慈善義賣園遊會響應，學童及家長們一起幫助世界角落的貧困兒童，園遊會所得1萬6140元全捐台灣世界展望會。

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  • 幼兒園學童用心為圖稿彩繪。（記者王秀亭攝）

    幼兒園學童用心為圖稿彩繪。（記者王秀亭攝）

  • 認識終止兒童受暴活動，小朋友用畫的。（記者王秀亭攝）

    認識終止兒童受暴活動，小朋友用畫的。（記者王秀亭攝）

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