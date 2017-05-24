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醫病》亂吃胃藥 男子變「波霸」！

2017-05-24  14:03

〔記者謝介裕／南投報導〕胃藥亂吃後遺症又1樁﹗

南投縣1名約60歲的中年男子，因胃部不舒服，自行連續服用了胃藥約2個月，不但胃部「餓會痛、飽會脹」等相關症狀未改善，且胸部還意外「長大」，從「小咪咪」變成「大波霸」，趕緊至衛福部南投醫院就診，醫師診斷發現原來是服用含有Cimetidine成分的胃藥，才導致出現「男性女乳症」，目前已先讓林男停止服用上述胃藥後，進行後續觀察與治療中。

南投醫院院長洪弘昌及肝膽腸胃科主任蔡金記指出，「Cimetidine」是一種「H2接受器拮抗劑」，雖具有抑制胃酸分泌及減少胃部刺激的作用，對胃潰瘍的止痛及癒合有一定效果，但會產生抗雄性素作用，長期使用可能造成男性乳房組織之雌激素與雄性素之間比例失衡，除了男性女乳症以外，還可能導致男性性功能障礙、頭痛頭暈、關節炎等副作用。

醫院說，胃藥並非主食旁的小菜，更不是萬靈丹，提醒民眾若有腸胃不適或是服藥後有不舒服的狀況，應安排複診讓專業的醫師診斷，千萬不可輕忽，以免危及身體健康。

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  • 衛福部南投醫院透過乳房攝影圖顯示中年男子因亂吃胃藥，出現「男性女乳症」情形。（記者謝介裕翻攝）

    衛福部南投醫院透過乳房攝影圖顯示中年男子因亂吃胃藥，出現「男性女乳症」情形。（記者謝介裕翻攝）

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