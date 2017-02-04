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〈謠言終結站〉胃藥導致骨鬆？ 含鋁制酸劑才會

2017-02-04

前言：

網路世界無遠弗屆，彈指之間發送的訊息，真假難分，導致口耳相傳，莫衷一是。《健康醫療版》即日起，推出《謠言終結站》專欄，提供讀者正確的飲食及醫藥相關訊息，讓大家吃得安心及放心。

記者吳亮儀／台北報導

坊間流傳「吃胃藥會導致骨骼疏鬆」，不過，醫師表示，這不是真的！只有長期服用含鋁的胃藥才有可能導致骨質疏鬆，但現今含鋁的胃藥幾乎沒有了，醫師也很少會開含鋁的胃藥給患者。

醫師：含鋁胃藥幾乎沒有了

三軍總醫院副院長、肩肘關節醫學會理事長潘如瑜說，胃藥分很多種，有碳酸鈣、檸檬酸鈣等，比較有爭議的是含鋁的胃藥。曾有文獻指出，長期服用這類胃藥，有可能導致骨質疏鬆。

不過，潘如瑜也說，民眾不用擔心，因為絕大多數的醫師已經不會開含鋁胃藥，但也別把胃藥當萬靈丹，不能肚子不舒服就吃胃藥。

衛福部食品藥物管理署對此也特別闢謠，長期服用特定藥物，如含鋁的胃藥、制酸劑、類固醇、利尿劑等，的確是骨質疏鬆的原因之一，並提醒民眾，若需長期服用藥品應經醫師診治及評估，切勿自行增減藥量，並留意藥品的副作用或藥物過敏現象。

潘如瑜說，引發骨質疏鬆的原因實在太多，包括鈣質攝取不足、抽菸、飲酒過量、攝取咖啡因過量、運動量不足等，都是造成骨質疏鬆的原因，比起長期吃胃藥，這些原因更容易導致骨質疏鬆。

食藥署官員建議，預防骨質疏鬆症可以從飲食著手，攝取足夠的鈣質，並且多曬太陽，以便刺激身體製造維生素D，促進腸胃吸收鈣質的效率，或是多運動，增加骨質密度，強化骨骼。

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  • ▲服用藥品之前，應經過醫師診治或藥師諮詢，切勿自行服用；圖為情境照。 （記者林彥彤攝）

    ▲服用藥品之前，應經過醫師診治或藥師諮詢，切勿自行服用；圖為情境照。 （記者林彥彤攝）

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