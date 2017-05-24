東海岸派出所露營 將逐步走入歷史

2017-05-24 14:00

［記者黃明堂／台東報導］台東東海岸4個分駐、派出所免費開放帳篷區，每年造福超過2千位背包客，但部分員警抱怨，縣議員也指不符專業，縣警局長黃慶惠今天表示，目前僅存的2個露地，將遇壞不修，自然淘汰。

東海岸都蘭、都歷、長濱及樟原4個分駐、派出所設置露營區，總共有13個帳位，是93至95年間由東管處協助設置。今年春節假期後，有員警po網抱怨竟有露營者擅入員警宿舍，也有員警抱怨要自己整理露營區環境，打掃浴廁、除草。

縣議員許進榮今天質詢時批評派出所提供露營，並不是員警的專業工作，而且有與民爭利之嫌，應該停辦。

黃慶惠說，因設施毀損，目前僅留都蘭及長濱兩個派出所提供露營，這是警察為民服務的項目，且受到不少肯定，貿然停辦，恐怕會引起異議。

他說，去年下半年，使用露營地的遊客有1千1百多人，今年至今也有1千2百人，多數遊客相當自律，僅有少數有缺乏公德心的行為。

不過，黃慶惠表示，目前的作法是遇壞不修，現有營地如有損壞，就予停用。