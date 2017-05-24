| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
注意雷擊強陣風！桃竹苗13縣市發布大雨特報 新中橫落石不斷 搶通延後需提前改道 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

燈節超支動用二備金？ 北市府：NO

2017-05-24  13:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕市府今年2月首度將台北燈節移師西區，獲得不少好評，不過燈節檢討報告本月出爐，9天展期共狂燒1億2000萬元，廠商超支近2000萬元，媒體報導，市長柯文哲有次回家問妻子陳佩琪有沒有2000萬元，打算自行吸收，讓陳佩琪怒嗆離婚。觀傳局長簡余晏今強調超支部分依法辦理，不會讓市長自掏腰包；台北市政府副發言人陳思宇也說，北市府在辦燈節本來就有常規的5400萬元預算，且並非屬於常規或是緊急情況，依法不能用二備金去做補償。

根據《鏡週刊》報導，為了解決燈節預算透支，市長柯文哲本月有次向妻子陳佩琪隨口問道「家裡有沒有2000萬元？」陳聞言追問細節，柯也沒解釋錢是怎麼燒的，僅向陳說，觀傳局搞出來的債務，現在廠商找市長要，「真想要掐死觀傳局長。」陳更因此向友人抱怨想跟柯離婚。

簡余晏受訪表示，北市府不是鐵血市政廳，沒聽過市長講這句話（想掐死她），也相信曾是救人醫生的市長不會隨便掐死人。簡強調，從郝市府時代到現在，燈節的公務預算都是5400萬元，希望民間與官方共同合作推動舊城區進步，不可能再多用公部門的錢，也不可能以市長或市長夫人個人的薪水來支出超支的費用。

簡余晏還指，過去2、3年來承商北市府活動的業者，不可能每個都賺錢，這個案子會列為教材作為往後參考。媒體詢問，為何不動用二備金支應超支的錢？簡表示，只要出去辦一次活動，花費就很大，例如之前大甲鎮瀾宮邀請林默娘花燈參加遶境，希望用二備金，觀傳局評估後認為有困難，所以就沒有結果。

至於廠商辦展照理說盈虧自負，為何還需要市長拿家裡的錢，簡對此也表示不理解報導內容，燈節活動都是觀傳局負責，業者賺賠都是要依法辦理，觀傳局是面對業者的第一線。

簡余晏說，沒聽過市長要把她換掉的說法，不過燈節部分北市府就是只能付5400萬元預算，其他部分業者要找贊助或募款。她更反覆強調，柯文哲公開和私下都多次稱許燈節活動，北市府也不是鐵血市政廳，相信柯也不會掐她。

媒體詢問北市府副發言人陳思宇，為何燈節活動超支不能用二備金去支付。陳表示，要分兩個部分討論，第一是燈節的續展，例如林默娘花車或西本願寺竹子，這並非在當初燈節規劃的預算下執行，所以柯文哲認為既不是常規，也不是緊急性的情況，所以不需要用二備金。

陳進一步說，至於廠商辦展超支2千萬元，北市府在辦花燈本來就有常規的5400萬元預算，並沒有包含超支的這個部分，所以依法不能用二備金去做補償。

廣告
  • 台北市政府副發言人陳思宇表示，北市府在辦燈節本來就有常規的5400萬元預算，且並非屬於常規或是緊急情況，依法不能用二備金去做補償。（記者沈佩瑤攝）

    台北市政府副發言人陳思宇表示，北市府在辦燈節本來就有常規的5400萬元預算，且並非屬於常規或是緊急情況，依法不能用二備金去做補償。（記者沈佩瑤攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台北燈節 柯文哲 簡余晏 陳佩琪
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧泰式打拋肉
古早味甜點✧蜜番薯
越式✧牛肉河粉
好喝綠豆湯怎麼煮？
轉寄

標題：燈節超支動用二備金？ 北市府：NO


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月24日‧星期三‧丁酉年四月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.