燈節超支動用二備金？ 北市府：NO

2017-05-24 13:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕市府今年2月首度將台北燈節移師西區，獲得不少好評，不過燈節檢討報告本月出爐，9天展期共狂燒1億2000萬元，廠商超支近2000萬元，媒體報導，市長柯文哲有次回家問妻子陳佩琪有沒有2000萬元，打算自行吸收，讓陳佩琪怒嗆離婚。觀傳局長簡余晏今強調超支部分依法辦理，不會讓市長自掏腰包；台北市政府副發言人陳思宇也說，北市府在辦燈節本來就有常規的5400萬元預算，且並非屬於常規或是緊急情況，依法不能用二備金去做補償。

根據《鏡週刊》報導，為了解決燈節預算透支，市長柯文哲本月有次向妻子陳佩琪隨口問道「家裡有沒有2000萬元？」陳聞言追問細節，柯也沒解釋錢是怎麼燒的，僅向陳說，觀傳局搞出來的債務，現在廠商找市長要，「真想要掐死觀傳局長。」陳更因此向友人抱怨想跟柯離婚。

簡余晏受訪表示，北市府不是鐵血市政廳，沒聽過市長講這句話（想掐死她），也相信曾是救人醫生的市長不會隨便掐死人。簡強調，從郝市府時代到現在，燈節的公務預算都是5400萬元，希望民間與官方共同合作推動舊城區進步，不可能再多用公部門的錢，也不可能以市長或市長夫人個人的薪水來支出超支的費用。

簡余晏還指，過去2、3年來承商北市府活動的業者，不可能每個都賺錢，這個案子會列為教材作為往後參考。媒體詢問，為何不動用二備金支應超支的錢？簡表示，只要出去辦一次活動，花費就很大，例如之前大甲鎮瀾宮邀請林默娘花燈參加遶境，希望用二備金，觀傳局評估後認為有困難，所以就沒有結果。

至於廠商辦展照理說盈虧自負，為何還需要市長拿家裡的錢，簡對此也表示不理解報導內容，燈節活動都是觀傳局負責，業者賺賠都是要依法辦理，觀傳局是面對業者的第一線。

簡余晏說，沒聽過市長要把她換掉的說法，不過燈節部分北市府就是只能付5400萬元預算，其他部分業者要找贊助或募款。她更反覆強調，柯文哲公開和私下都多次稱許燈節活動，北市府也不是鐵血市政廳，相信柯也不會掐她。

媒體詢問北市府副發言人陳思宇，為何燈節活動超支不能用二備金去支付。陳表示，要分兩個部分討論，第一是燈節的續展，例如林默娘花車或西本願寺竹子，這並非在當初燈節規劃的預算下執行，所以柯文哲認為既不是常規，也不是緊急性的情況，所以不需要用二備金。

陳進一步說，至於廠商辦展超支2千萬元，北市府在辦花燈本來就有常規的5400萬元預算，並沒有包含超支的這個部分，所以依法不能用二備金去做補償。