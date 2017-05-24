端午飄香 澎湖實物銀行造福300個弱勢家庭
2017-05-24 12:26
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕端午佳節前夕，澎湖縣政府啟動「實物銀行」列車，今由副縣長林皆興領軍，在澎湖第二間庇護工場小步廚房，將向社會各界募得的物資，交由各鄉市志工，並與志工及身心障礙朋友一同應景包粽子，也將隨同物資贈送給弱勢家庭。
每年端午節，都會舉辦熱鬧的龍舟大賽、婆婆媽媽們也都會忙碌準備包粽子，在大家吃粽子、看龍舟賽的同時，有許多弱勢低收家庭或獨居長輩，可能孤單一個人過節，也無法準備應景的粽子，節日對他們而言是一種不敢奢求的渴望。
澎湖實物銀行自102年啟動後，每年3大節日（過年、端午、中秋）都會特別舉辦相關的節慶活動，為真正有需求家庭準備物資，媒合這些來自社會大眾的點滴捐贈，讓弱勢家庭也能感受過節的喜樂與溫暖。今年端午前夕舉辦「愛在端午，幸福飄香」關懷弱勢活動，結合11個民間善心企業，媒合20萬元物資造福300戶弱勢家庭，今年1至6月受益人達2102人次。
另外首度對外曝光的小步廚房，也是澎湖第二間庇護工場，首間庇護工場為魔豆小舖，由照顧服務協會管理，現有12名員工，以西式餐點為主；而小步廚房則由身心障礙服務協會管理，雇用6名員工，以中式餐點為主，小步廚房租用澎湖水產職業學校土地教室，位在文光國中正對面。
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