等當兵不留白 新北役前職訓班免費開課

2017-05-24 12:21

〔記者何玉華／新北報導〕役男從畢業後到入伍，常一等就是3個月到半年，想找工作不容易，時間經常就虛耗掉，新北市政府民政局與勞工局合作，推出「役前職能教育訓練計畫」，讓等待當兵的役男免費參加職訓證照專班，全程參訓的役男結訓後還能優先入營，紓解畢業潮造成的入營塞車問題，也讓役男善用等待入營的時間，取得第二專長。

「役前職能教育訓練計畫」針對就業市場的趨勢及缺工情形，以未具緩徵身分的常備役待入營役男為對象，開設堆高機、起重機、照服員、網頁設計、中餐烹調、烘焙食品等14類免費技術證照專班，役男最多花102小時，可免費習得一技之長，增加退伍後工作機會，還省下約2400元的學費。

民政局長江俊霆說，中餐烹調、烘焙食品向來是職訓班最熱門的班別，經常開放報名就秒殺；另因應台北港鄰近碼頭需要大量堆高機駕駛員及裝拆貨櫃物操作員，及因應老年人口增加，推動長照2.0政策的照顧服務員，起薪都有2萬8000以上。

江俊霆強調，報名參訓的役男全程參訓後，會優先安排入營，部分營區移防時也會優先採用有相關證照的役男，這些都能讓役男退伍後在就業市場更有競爭力。

｢役前職能教育訓練｣課程將於7至9月間陸續開課，6月1日開放報名，6月30日截止，符合資格的役男可向轄區公所報名，各類課程報名人數及額滿情形， 也將隨時公告於民政局「役男大亨」網站，方便役男報名參考。