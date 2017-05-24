鋒面影響降雨機率提高 各地將有局部大雨

氣象局指出，今天受到鋒面影響，天氣不穩定，預計各地降雨機率也將逐漸提高，出現陣雨、雷雨或局部大雨。（資料照，記者劉信德攝）

2017-05-24 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（24日）受到鋒面影響，天氣不穩定，清晨南台灣已有降雨發生，預計各地降雨機率也將逐漸提高，出現陣雨、雷雨或局部大雨，白天高溫介於29至32度之間，週五至下週一（26日至29日）鋒面南移，降雨趨緩但仍不穩定，南部及東南部地區仍有陣雨或雷雨，中部以北局部地區也會有陣雨。

氣象局表示，今天各地降雨機率將逐漸提高，出現陣雨甚至是雷雨，並且有局部大雨發生的機率，中部以北及東北部降雨時間會比較長，溫度方面，由於天氣不穩定有降雨，各地氣溫稍微下降，北部及宜花高溫約29、30度，中南部高溫約32度，而東南部則有焚風發生的機率。

週四（25日）鋒面南移，中南部及花東天氣較不穩定，有陣雨或雷雨和局部大雨發生的機率，北台灣降雨則趨緩，溫度方面，北台灣高溫約27度左右，其他地區約30度。週五至下週一鋒面南移至巴士海峽，降雨趨緩但仍不穩，南部及東南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，中部以北雲量多，局部地區也會有陣雨，其中下週日水氣較多，各地降雨機率會高一些。

空氣品質部分，今天全台各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 34 31 ~ 37 32 ~ 35 27 ~ 33

國際都市氣象：

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今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為高量至過量級。（取自氣象局網站）