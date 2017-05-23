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探索黑色的表現力海報設計展 一起走入設計師的故事

2017-05-23  13:54

〔記者張忠義／高雄報導〕一場「BLACKxDESIGN 探索黑色的表現力 海報設計展」，最近在新光三越高雄左營店１１樓展出，此次展覽與國立高雄應用科技大學藝文中心合作，以平面海報為展覽主題，邀請您走入設計師的精采故事，感受夏日的豐富美好視野。

黑來自無垠浩瀚的宇宙，沒有起點也沒有盡頭，設計想像力是從有限通往無限的過程，可以穿透時間與空間的所有物理限制。

B L AC K × D E S I G N 放視大賞與亞洲傑出設計邀請展，以黑色為主題邀請約40位來自亞洲不同國家的設計師共同參與這個盛會。

將不同的文化脈絡與美學觀點透過這次展覽將亞洲設計的豐富深邃的迷人面貌呈現出來，期待展覽能讓更多人對於亞洲視覺設計的發展有更進一步的認識與了解。

6月3 日下午3點與６月10 日下午１點，將由講師陳育民講師漫談20到30歲的設計生涯規劃與聊創意能力的自我養成，歡迎對設計有興趣學生或青年朋友，可前往聆聽。

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  • 一場「BLACKxDESIGN 探索黑色的表現力海報設計展」，最近在新光三越高雄左營店１１樓展出。（記者張忠義攝）

    一場「BLACKxDESIGN 探索黑色的表現力海報設計展」，最近在新光三越高雄左營店１１樓展出。（記者張忠義攝）

  • 邀你一起走入設計師的精采故事，感受夏日的豐富美好視野。（記者張忠義攝）

    邀你一起走入設計師的精采故事，感受夏日的豐富美好視野。（記者張忠義攝）

  • 這次以黑色為主題邀請約40位來自亞洲不同國家的設計師共同參與這個盛會。（記者張忠義攝）

    這次以黑色為主題邀請約40位來自亞洲不同國家的設計師共同參與這個盛會。（記者張忠義攝）

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