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擅用吳念真照片 全聯發言人坦言疏忽了…

吳念真照片遭到全聯擅用。（圖取自吳念真臉書）

2017-05-23  12:57

〔即時新聞／綜合報導〕全聯福利中心疑似擅用導演吳念真的照片打廣告，遭到吳念真在臉書酸「總裁，我知道老人家比較不喜歡花錢，全聯也一向講究節省，但是....別人的照片總還是不好隨便拿、隨便用，你說是吧？」媒體報導，全聯發言人劉鴻徵指出完稿後有疏忽。

《鏡傳媒》報導，全聯發言人劉鴻徵指出，之所以把吳念真放在DM封面，是因為DM中有舒跑商品，吳念真是舒跑的代言人，因此把代言人放在封面。劉坦言，由於完稿後的疏忽，因此沒有放上商品圖。劉鴻徵表示，希望可以跟吳當面解釋，但目前尚未連絡上吳念真。

導演吳念真在臉書上透露，指朋友問他：「你怎麼去搶『全聯先生』的生意啦？」他回答：「沒有啊！全聯先生我還挺熟的！」結果朋友傳了一張照片給他看。照片是他在全聯的DM上，拿他打廣告。

吳念真指出，當下他覺得全聯應該是用錯照片，名字、照片確實都是他，但DM上的字他都沒有講過。吳念真透露，他拜託人輾轉請問到底哪裡出了錯？結果全聯沒有人回覆他。

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