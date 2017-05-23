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高學歷無用 技術人才起薪多4500元

yes123求職網23日發佈「高學歷、高技能與π型人、工具人調查」，邀請多位來賓現身說法。（記者張嘉明攝）

2017-05-23  12:13

〔記者吳柏緯／台北報導〕高學歷不是就業保證！近9成的上班族認為碩博士的學歷對於工作並沒有幫助；其中更有8成的上班族表示，比起高學歷，一技之長在身對於求職更有幫助。而且根據調查顯示，擁有一技之長的求職者，起薪比擁有高學歷者，平均多出約4500元。

yes123今天公布「高學歷高技能與兀型人工具人調查」，調查顯示，相較於過去愛用名校、高學歷的情況，現在的企業更傾向錄用具備專業技能且多功能的「兀型人」，這類型的人能因應日新月異的商業市場狀況，因此升遷加薪、被挖角機會都多於其他人。

高達8成2的企業坦言，針對同一份工作，不論是職場新鮮人或是老鳥，只要擁有專業技能，敘薪確實較高。根據統計，「兀型人」的月薪平均達4萬6481元；沒有特長、容易被取代的「工具人」平均月薪僅3萬3174元，兩者相差1.4倍；如果是沒有任何工作表現、配合度不高的「邊緣人」平均月薪更低，僅2萬9109元。

除了薪資水準不同外，待業期間也有明顯的差異。若計算投遞履歷到錄取的期間估算，「兀型人」的等待時間平均為31.7天；「工具人」的等待時間平均為44.5天，兩者相差近半個月，顯見多工且專業的人才較易受企業青睞。

不過這份調查也顯示出， 雖然有1成4的上班族，認為自己是「兀型人」，企業主卻認為在公司中，真正屬於「兀型人」的人才僅佔6.3%，顯示出兩者間對於「兀型人」的認知仍有不少落差。

yes123求職網23日發佈「高學歷、高技能與π型人、工具人調查」，有電子碩士學位的OK爸，分享不當電子新貴，開創木工工作室的創業心得。（記者張嘉明攝）

yes123求職網23日發佈「高學歷、高技能與π型人、工具人調查」，擁有藥學碩士的謝明翰分享放棄博士班學位，轉投入甜點工作室的心路歷程。（記者張嘉明攝）

yes123求職網23日發佈「高學歷、高技能與π型人、工具人調查」，有電子碩士學位的OK爸，分享不當電子新貴，開創木工工作室的創業心得。（記者張嘉明攝）

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