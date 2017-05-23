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鋒面接近 留意午後雷陣雨

2017-05-23  05:52

〔中央社〕中央氣象局表示，今天白天全台各地大多為多雲到晴，東半部局部短暫雨，午後北部及中南部有局部短暫雷陣雨，並有大雨機率。晚間鋒面接近，西半部及馬祖將轉為有短暫陣雨的天氣。

氣象局指出，今天白天天氣大致穩定，各地大多為多雲到晴，首先要注意的就是午後雷陣雨，尤其是北部、東北部及中南部山區，而且午後雷陣雨一旦發生，容易伴隨比較大的雨勢，前往山區活動一定要特留意。

此外，氣象局提醒民眾，西半部地區高溫可以來到攝氏32度上下，中南部甚至上看34度，東半部地區也有30、31度，要多喝水、注意防曬。

氣象局指出，環保署空氣品質預報資訊，今天全台各地及離島地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。

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