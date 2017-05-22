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高市府輔導鱸鰻產業升級每斤800元 經濟產值近2億元

市府輔導鱸鰻產業升級，經濟產值近2億元。（記者陳文嬋攝）

2017-05-22  23:33

〔記者陳文嬋／高雄報導〕近年來海洋資源枯竭，日本鰻魚苗捕獲量大減，鱸鰻產業趁勢崛起，成為新興產業，市府成立鱸鰻養殖輔導小組，輔導鱸鰻產業升級，市價每斤高達800元，經濟產值近2億元。

動保處長徐榮彬表示，鱸鰻是一種降海型洄游性魚種，每年清明節魚苗從出海口上溯到河流，長大後再回到大海去產卵，體型比日本鰻大，可達10至20多台斤，肉質Q彈更紮實、膠原蛋白及油脂更多，且營養價值高，可製成藥膳、油煎、蒲燒鰻，9成民眾認為比較好吃。

動保處指出，早期曾因過度捕捉數量銳減，一度被農委會列入保育類動物，但因經濟價值高，解除保育禁令後，一度有人養殖，卻交易頻繁、養殖技術未提升，放養時間長達3年、飼養密度過高，造成水質不良，爆發疾病時有所聞。

高市鱸鰻經濟產值近2億元，動保處成立鱸鰻養殖輔導小組，巡檢各養殖場，提供養殖、防疫訊息，輔導疾病防疫、正確用藥及飼養管理，協助提高生產品質，促進養殖產業升級，市價每斤高達800元。

楊修瑋原本是電腦工程師，為了區隔日本鰻市場，轉業挑戰養殖鱸鰻5年，以APP遠端控制水車、馬達，主打無毒不用藥、SGS國際認證，更打入中國市場，目前內銷供不應求，訂單爆滿排隊到8月。

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  • 工程師涂德榮（左）與楊修瑋（右）轉業養殖鱸鰻。（記者陳文嬋攝）

    工程師涂德榮（左）與楊修瑋（右）轉業養殖鱸鰻。（記者陳文嬋攝）

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相關關鍵字： 產業升級 經濟產值 養殖 鰻魚苗 鱸鰻
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