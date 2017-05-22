高市府輔導鱸鰻產業升級每斤800元 經濟產值近2億元
2017-05-22 23:33
市府輔導鱸鰻產業升級，經濟產值近2億元。（記者陳文嬋攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕近年來海洋資源枯竭，日本鰻魚苗捕獲量大減，鱸鰻產業趁勢崛起，成為新興產業，市府成立鱸鰻養殖輔導小組，輔導鱸鰻產業升級，市價每斤高達800元，經濟產值近2億元。
動保處長徐榮彬表示，鱸鰻是一種降海型洄游性魚種，每年清明節魚苗從出海口上溯到河流，長大後再回到大海去產卵，體型比日本鰻大，可達10至20多台斤，肉質Q彈更紮實、膠原蛋白及油脂更多，且營養價值高，可製成藥膳、油煎、蒲燒鰻，9成民眾認為比較好吃。
動保處指出，早期曾因過度捕捉數量銳減，一度被農委會列入保育類動物，但因經濟價值高，解除保育禁令後，一度有人養殖，卻交易頻繁、養殖技術未提升，放養時間長達3年、飼養密度過高，造成水質不良，爆發疾病時有所聞。
高市鱸鰻經濟產值近2億元，動保處成立鱸鰻養殖輔導小組，巡檢各養殖場，提供養殖、防疫訊息，輔導疾病防疫、正確用藥及飼養管理，協助提高生產品質，促進養殖產業升級，市價每斤高達800元。
楊修瑋原本是電腦工程師，為了區隔日本鰻市場，轉業挑戰養殖鱸鰻5年，以APP遠端控制水車、馬達，主打無毒不用藥、SGS國際認證，更打入中國市場，目前內銷供不應求，訂單爆滿排隊到8月。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 血糖飆到600mg/dl 鹽酥雞當正餐 竹科宅男猝死
- 台街頭藝人考照頻被打斷 一旁美籍舞者對評審訓話
- 高市府輔導鱸鰻產業升級每斤800元 經濟產值近2億元
- 桃園15校串聯創客聯盟 推動「做中學」教育
- 童軍大露營人數銳減 苗縣暑期大手牽小手露營傳停辦
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 中國函告各國 不准台灣省參加WHA
- 劉文正神隱近33年 男星鬆口曝行蹤
- 退休警漏報財產 抗罰失敗
- 中國捕殺CIA線人 美情報網重創
- MLB》驚險！史坦頓、戈登搶接飛球 差點高速相撞（影音）
- 抓槍高手︰網路賣槍、教改槍難防堵
- 北市捷運站旁汽車遭彈襲 6車遭殃
- 台南》900學生「飢餓30」 捐款破40萬
- 〈熱門族群〉蘋果新機倒數 PCB引頸期待
- 小英紀念酒秒殺 完勝馬2.5倍
- 「操作槍」太像真槍 警促修法禁賣斷禍根
- 最多勝時約球場見 洪總︰太太我愛你！
- 〈異同OPEN講〉明明白白我的性
- 〈戀愛絮語〉結菊
- 崩盤說提前引爆跌價效應 惹怒蕉農
- 新台幣若出現獨漲 央行揚言強勢捍衛
- 補強完工／浮洲合宜宅A3區 下月拿到使照
- 竹南火車站停車 前後站收費不同
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 4米長偽虎鯨 擱淺北門身亡
- 芳苑潮間帶 尖甲水虱吸食魚體
- 暖化冰層融解 南極遭苔蘚攻城掠地
- 中國特務滲透台灣 間接掌握美情蒐
- 楊祐寧悲傷不語 賀一航弔唁撇不合
- 前進南投義賣 橫山國小糖果粽賣光
- 台南》路跑強碰會考 延後起跑解圍
- 中彈報獎被打槍 小隊長臉書討公道
- 劉若英唱回小巨蛋 請到「他」當主唱
- 中醫師鐵人賽溺斃 妻︰不知他參賽
- 自由廣場》特赦阿扁，免讓獄方為難！
- 自由共和國》黃昆輝／公義台灣的教育要務
- 三鳳中街封街綁粽 花媽捧場帶頭包
- 不就是走路 競走難什麼？
- 〈熱門族群〉缺貨效應 被動元件要旺到年底
- 動保所員工傷害女同事判刑
- 怕惹禍上身 操作槍非熟客不賣
- 台東縣少棒奪冠 劍指世界盃
- 連發32年獎學金 里長黃文秋有愛
- 朴子好孕彩繪村 插畫訴說父母心聲
- 不管美國了 TPP11國拚迅速生效
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：高市府輔導鱸鰻產業升級每斤800元 經濟產值近2億元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分