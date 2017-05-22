彰銀舊址「黑箱」都更 文化局推給都發局就無下文？

2017-05-22 23:48

〔記者陳紜甄／台北報導〕有文史價值的彰化銀行北門分行舊址，驚傳「黑箱」進行都更？彰化銀行北門分行舊址，屬於北市文化局「列冊追蹤」的歷史建物；然而文史工作者蕭文杰表示，文化局跳過文資大會審議核定，直接進入都更審議程序，批評文化局未依法進行，黑箱作業「吃案」。不過文化局卻說，都發局未按程序，事先詢問文化局；都更處則反擊，應是該案申請都更後，才被列冊文資。至於列冊的確切時間點，文化局並未回應。

蕭文杰表示，彰銀北門分行舊址列冊後，該案卻未經文資大會審議其文資身份，案件就已送入都發局，且到權利變換申請階段。他說，《文資法》法律位階高於《都市計畫法》，但文化局卻將「程序倒著走」，讓都發局核可都市計畫變更，批評文化局「連演戲都懶得演」。

文化局副局長田瑋回應，彰銀北門分行舊址屬公有建築物，按照規定，進入都更程序前，都更處應事先詢問文化局，是否該案有無列冊追蹤；然而，都更處卻無詢問過文化局，是這案子的最大問題。文資團體指控文化局未依程序按步驟進行，田瑋回應，依照文資法規定，怪手進入前，文化局還是有權利擋下來，並允諾本週會前往舊址會勘。

都更處表示，該案的事業計畫已在103年核定，目前正在進行權利變換計畫。都更案如果有涉及到文資身分，從劃定更新單元，會先向文化主管機關確認。但依據該案100年所舉辦的都更幹事會記錄，當時文化局在會中表示該處沒有列冊文資。

都更處指出，一般來說實施者並不會隱瞞更新範圍內有列冊文資，「因為一開始不面對，後面要處理要複雜。」但根據紀錄並沒有發現列冊文資，可能是送出事業計畫後才被列冊，須再與文化局確認列冊的時間點。對此，文化局相關負責人員，允諾告知並回覆；未料，記者與都發局皆無法聯繫上文化局確認此事。