屏東單親新住民之女不畏逆境 獲總統教育獎

清秀的陳姿鳳獲總統教育獎殊榮。（記者陳彥廷攝）

2017-05-22 20:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮高中高二生陳姿鳳是新住民子女，父親在她小一時就因病過世，來自印尼的媽媽每個月用打工薪資扶養全家，陳姿鳳不畏逆境，上週獲屏東縣唯一高中組別的「總統教育獎」殊榮，對她們家來說，可是最棒的母親節禮物。

今年二月以「不同型態鈀奈米觸媒對直接乙醇燃料電池的應用」為題，陳姿鳳和同學陳映沂在國際科展化學科獲冠，上個禮拜總統教育獎放榜，陳姿鳳突破低收、單親和新移民子女的逆境獲得殊榮。

母親是印尼華僑但身分仍屬新住民，枋寮北勢寮土生土長的陳姿鳳升小一時失怙，陳姿鳳和弟弟媽媽相依為命，並由國文並不通順的媽媽一力拉拔長大，也讓陳姿鳳懂得感恩並獨立個性。

「差點要回印尼」，父親甫過世舅舅原本要他們全部搬回印尼就近照顧，但看到台灣的教育品質，他們也決定留在台灣念書，陳姿鳳的媽媽更一力扛起重擔，幾乎不會說國文的媽媽，用「印尼腔台語」在早餐店打工，但收入微薄還得身兼數職到果園套袋，就為讓陳姿鳳沒有後顧之憂。

想到媽媽的辛苦拉拔，陳姿鳳十分感念，一回家就向媽媽分享，她懂事的說，自己還無法賺錢，唯一能作得就是爭取各項獎學金貼補家用，這次總統教育獎的獎金，未來可望上大學時作為學費，媽媽則鼓勵她「人窮志不窮」，只要遇到問題，都會在她們身邊陪伴，家庭仍充滿滿滿的愛。

「看到家鄉天空灰濛濛而啟發」，枋寮近幾年成空污災區，細心的陳姿鳳非常有感，希望能盡自己的力量改變環境，科展的主題就是希望提高無污染電池效率減輕火力發電空污，而科展的鑽研科學，更讓她對未來朝科學家的目標更為堅定，持續前進。

枋中校長陳志榮說，陳姿鳳也剛好落實政府的「新南向」和長照政策，除返印尼看外婆，課餘更隨社福團體，為獨居老人清掃家園，實踐枋中生活教育，總統教育獎對她是實至名歸。