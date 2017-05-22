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這棟大樓瓦斯管線超「正」確 網友讚：不會釀氣爆

2017-05-22  16:52

〔即時新聞／綜合報導〕全台各地社區大樓的牆面大多佈滿了各式管線，一名網友在爆料公社投稿，PO出一張瓦斯管線超級整齊的大樓外觀，讓網友大讚「這樣的管線才是正確的工法，不會造成氣爆」。

密密麻麻的管線，整整齊齊的排列在大樓圍牆上，讓PO文的網友表示：「這社區拉的管線，讓我看得真舒服。」

而許多網友也紛紛留言稱讚：「到時候變成網美聚集地」、「設計師一定有強迫症」、「建築法有規定，瓦斯管線要走明管，不能埋設在水泥牆內，老舊時也好便於維修」、「本來就應該拉整齊，要查修要換管都比較方便」、「這是配管的正確工法」、「看了好療癒」、「這不是專業，什麼才叫專業！」、「這是藝術啊！」、「嚴重強迫症」。

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  • 這棟大樓的瓦斯管線整整齊齊，許多網友稱讚「這才是專業」。（圖擷取自爆料公社）

    這棟大樓的瓦斯管線整整齊齊，許多網友稱讚「這才是專業」。（圖擷取自爆料公社）

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