台大新竹分院擴建案成不成？關鑑在台大

台大醫院新竹分院擴張案到底成不成？新竹市長林智堅在市議會專案報告強調「根留新竹」是市府與台大的共識，但也希望市府在取得土地和發布都市計畫後，台大醫院能積極編列預算促成此案。（記者洪美秀攝）

2017-05-22 15:27

［記者洪美秀／新竹報導］台大醫院新竹分院擴建案到底成不成？關鑑在台大醫院！

新竹市長林智堅今天在市議會進行「台大醫院新竹分院擴建案」專案報告時強調，市府從101年8月與台大簽訂合作備忘錄，目前已進行土地都市計畫變更，並針對水利會土地辦理跨區市地重劃，預計年底發布都市計畫，後續會請台大盡快編列預算，朝「根留新竹」共識邁進。

林智堅表示，台大醫院新竹分院擴建案經市府團隊努力，已進行都市計畫變更，將文高用地變更為「文大用地」，台大醫院新竹分院擴建案5.18公頃的土地上，屬公有土地有桃園農改場2.98公頃及新竹市府0.79公頃和國有財產署0.02公頃；屬私有土地包括桃園市農會1.25公頃及新竹農田水利會0.14公頃。

私有土地部分透過都市計畫變更回饋後將可無償取得桃園市農會土地，僅剩新竹農田水利會0.14公頃土地，將採跨區市地重劃方式，目前與18名地主經多次座談與協調，可望年底前順利取得地主同意書。

林智堅說，市府這幾年做了很多努力，完成艱困的前置作業程序，但市府也會捍衛市民財產與健康安全權益，希望台大醫院能編列相關預算，包括建設經費及土地撥用等預算，達成將最好的醫療資源「根留新竹」目標。

市議員曾資程、吳國寶和李國璋都說，如果台大無法負擔需29.2億元的土地有償撥用經費，最後無法留在新竹，市府是否有其他配套措施，要求這塊土地的使用，不要僅限台大醫院，如果台大醫院不來，其他不錯的醫學中心也可爭取設立。

市議員黃美慧及張祖琰則強調，如果台大醫院不來，這樣會讓擁有水利會土地同意辦理跨區市地重劃的居民不滿，因為這些土地多是祖產，若非為了市民的健康著想，怎捨得如此做，認為市府不能把責任都推給台大，應把可能顧慮與土地撥用情況與台大醫院討論研議，台大醫院一定要留在新竹市。

林智堅強調，市府與台大醫院都有共識要「根留新竹」，市府團隊會盡最大努力，也期許台大醫院在市府都完成都市計畫且取得相關土地後，針對土地的撥用情形積極辦理，可報行政院部會以專案方式核定，但若時程拖太久，市府也可透過都市計畫檢討等變更方式，保障市有土地與市民財產。