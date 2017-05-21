竹市動物園封園倒數 十大拍照景點曝光！
新竹市立動物園29日封園，園內的十大拍照景點曝光了，還包括隱藏版的枕頭山。還有小朋友喜愛的噴水池和百年鳥籠。（記者洪美秀攝）
［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府即將進行「動物園再生計畫」工程，動物園將在29日封園，這幾個月很多民眾都到動物園拍照，其中十大私房拍照景點曝光。動物園長楊家民說，這些私房拍照景點包括百年圓形鳥籠，是最夯的拍照景點，另「枕頭山」和「舊大象門」也吸引民眾拍照留念。
楊家民說，動物園的十大私房景點有：百年圓鳥籠、半圓鳥籠、、舊大象門、噴水池、百年蘇鐵、彩色石雨傘、八角籠與長頸鹿大門等，都各有特色，且凝聚新竹三代人的美好回憶。此外，還有「隱藏版」歷史景點「枕頭山」、「無量壽石碑」，這兩個是內行人才知道的私房景點。
楊家民表示，園內明星動物白鵜鶘居住的「百年圓鳥籠」，是除日本外，「全世界唯二」的古典式鳥籠，也是動物園內的重要文物，未來市府將會保留並活化利用。
而對動物園有深刻回憶的市長林智堅則說，舊大象門和噴水池，是他最喜歡的景點，小時候遠足時，看到賣著「叭噗」冰淇淋、棉花糖和小玩具的攤販就非常開心，這也是他對動物園的美好印象的開始。
楊家民說，動物園也有隱藏版私房景點較少人知道，像「枕頭山」，是新竹公園的最高點，因地勢居高臨下，可遠眺東門城，一八九五年時是日軍架設大砲攻打竹塹城的地方，動物園內也製作「枕頭山登頂紀念牌」，提供民眾打卡紀念；至於山腳下的「無量壽石碑」，是枕頭山改為公園後的落成紀念，碑文描述舊竹塹風韻，兩者都擁有百年歷史。
楊家民園長表示，繽紛的「彩色石雨傘」與一旁的遊戲沙坑，是小朋友流連忘返的歡樂角落；園區內的「百歲蘇鐵」是難得一見的熱帶風景，歡迎市民在動物園29日請假封園前，來動物園走走，除跟動物園相約再見面、也別忘跟「蘇鐵爺爺」及私房景點拍照留念。
新竹市立動物園29日封園，園內的十大拍照景點曝光了，還包括隱藏版的枕頭山。還有小朋友喜愛的噴水池和百年鳥籠。（記者洪美秀攝）
新竹市立動物園29日封園，園內的十大拍照景點曝光了，還包括隱藏版的枕頭山。還有小朋友喜愛的噴水池和百年鳥籠。（記者洪美秀攝）
新竹市立動物園29日封園，園內的十大拍照景點曝光了，還包括隱藏版的枕頭山。還有小朋友喜愛的噴水池和百年鳥籠，都值得拍照留念。（記者洪美秀攝）
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