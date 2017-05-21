國中會考第2天 高雄自然科300人缺考、7人違規

國中教育會考進入第2天，依序考自然、英語2科。（記者方志賢攝）

2017-05-21 11:34

〔記者方志賢／高雄報導〕國中教育會考今日進入第2天，依序考自然、英語2科，其中英語科分閱讀及聽力2部分，今上午第一節自然科，高雄考區有300人缺考，另有7人因提早翻閱試卷、攜帶電子產品入場或手機鈴響等被記違規。

另岡山高中考場今也發生插曲，該考場附近廟宇今上午8點多舉辦端午節慶祝活動，發送肉粽給社區長者，臨時邀請太鼓及國樂表演，所幸試場人員發現廟前大批人員集結，立即溝通、協調，廟宇人員也從善如流，取消表演改以合照留念，並未影響到考生考試。

今天第一節自然科，高雄考區有7人違規，其中2人因提早翻閱試卷，另4人攜帶手機等電子產品入場，以及1人攜帶電子產品發出鈴響。

今年國中教育會高雄考區約有2萬7067名考生，經過昨第一天4科的苦戰後，今天第2天剩下自然和英語2科，今上午8時20分到9時40分考自然科，第2節10時20分到11時30分考英語科閱讀，休息30分鐘，繼續考英語科聽力到中午12時30分結束。