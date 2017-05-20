賽德克巴萊「最後戰士」也是編織男

2017-05-20 20:53

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市札哈木會館正推出「他們．男人．織布」特展，邀請賽德克族翁志文、太魯閣族瓦旦．督喜、將博．里漢（胡俊傑）3位男性族人，在傳統文化禁忌下如何突破規範，分享他們編織作品，傳達出對於織布文化的喜愛與傳承的使命感。

『男獵 女織』是泰雅族、賽德克族與太魯閣族的傳統生活圭臬，男生需要學習狩獵，女生則是會織布，織布在3個族群中，是專屬於女人的工作，因此往往是母親傳於女兒，且不外傳技藝。

擔任電影「賽德克巴萊」民族音樂顧問的翁志文，亦參與影片中「最後戰士」角色演出。他不諱言，以前求學過程沒碰過編織，都是聽以前長輩講述部落女性編織有多美多棒，但卻是很少見，偶然機緣在田野調查中才從耆老口述中傳授技藝，也驗證發現女性價值與擅長編織，現在時代不同了，希望能從傳承文化觀點，發揚原住民之美。

以往織布禁忌規範繁多，例如男性不得碰觸織布機，否則無法織出成品，而男子更不能織布，違反嚴守的生活規範（泰雅語gaga、賽德克語及太魯閣語gaya），將視為對祖靈不敬，無法成功通過彩虹橋回到祖靈的懷抱。

南市民族事務委員會表示，但隨著時代演進，族人捨棄費時又費工的傳統織布技藝，加上日本人實施皇民化運動，禁止族人織布，造成懂得傳統織布技藝的女性逐漸凋零，傳統織布技藝也隨之式微，所幸在原住民運動下，族群意識抬頭，開始找回屬於各族的傳統文化及工藝，慢慢在部落中培養織女，近幾年還出現學習織布的男人，這次特展邀民眾進入札哈木會館，透過美麗織布的紋理，看見「織布男」如何突破性別框架，編織屬於他們的彩虹橋。

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