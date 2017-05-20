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退伍2週決定追夢 新銳劇場導演打造高雄新劇團

2017-05-20  13:27

〔記者黃佳琳／高雄報導〕退伍才2個禮拜的新銳劇場藝術家林羣翊，在家人支持下，打造全新的劇團工作室和排練場，更找來大學同窗好友顏慈萱攜手合作，成立「大事件劇場」劇團。林、顏說，同學們懷抱著表演夢想進入大學，卻在畢業後受限南部表演藝術資源不足，被迫放棄夢想，因此才會決定成立劇團，希望創造屬於自己的世代。

林羣翊和顏慈萱都是樹德科大的校友，兩人雖不同系，但因畢業製作時合作，種下創團的理念。林羣翊說，「大事件劇場」劇團成立於2015年，由他擔任團長和劇場導演，顏慈萱則擔任副團長及製作經理人，劇團曾在2015衛武營童樂節、2016衛武營藝術祭時，發表過3部作品，票房表現相當好，讓他們深信，南部不是沒有藝文市場，而是還有很大的空間值得努力。

林羣翊為了讓劇團能在高雄深植，在家人支持下，於左營蓮池潭一帶打造全新的劇團工作室及排練場，未來將提供給高雄地區藝文團體，最佳排練場地和藝文空間使用。

「大事件劇場」劇團也將與財團法人藝起文化基金會合作，加入成為「不貧窮藝術節」的演出場地之一。林羣翊說，台灣社會已邁入高齡化階段，期待透過表演藝術及公益服務的結合，共同發展長青劇場，與更多族群一起分享表演藝術的美好；劇團下半年度與編舞家蘇鈺婷合作新作品，以性解放議題做為作品概念，探討現代社會對於性別認同與價值之間的距離與衝突。

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  • 新銳劇場藝術家林羣翊（右四）說，退伍2個禮拜時，在家人的支持下，打造全新的劇團工作室和排練場。（記者黃佳琳攝）

    新銳劇場藝術家林羣翊（右四）說，退伍2個禮拜時，在家人的支持下，打造全新的劇團工作室和排練場。（記者黃佳琳攝）

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