桃竹苗4縣市鬧血荒 消防猛男熱血上陣

2017-05-20 11:32

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕今天是小英總統就職週年，新竹市小英之友會一早就在東門圓環舉行捐血活動，捐血車才剛開到，就有超過30名久候的熱血民眾上前登記捐血，希望用最實際的行動來回饋社會。

新竹捐血中心指出，截至昨天為止的最新血液庫存量，全台5大捐血中心包括台北、新竹、台中、台南、高雄等，最缺的是O型血，可說全台都缺，庫存量不到7天，屬於偏低的黃燈，其次是A型血，除了高雄之外，其餘地區全部亮黃燈。

至於新竹中心，除了O、A都缺外，AB型血也是亮黃燈，所以桃竹苗四縣市地區，除了B型血庫存量是超過的正常之外，其餘O、A與AB型血都亮黃燈，都需要民眾捐血。

新竹市小英之友會總會長江銘基是南門綜合醫院副院長，深知庫存血液的不足，於是號召各界，在總統就職週年的這一天，挽起袖子、捐出熱血，以最實際的行動，來回饋社會。

新竹市消防局許多打火弟兄得知有捐血的需求，也紛紛熱情響應，更讓新竹捐血中心感動，因為日前中心新址落成啟用時，消防局已經有很多隊員前往捐輸熱血，這次又以週六休假空檔，再度集體捐血。