客語認證從小扎根 7000多名兒童參與創新高
2017-05-20 11:00
〔記者楊綿傑／台北報導〕客語推展不停歇，一年一度的「幼幼客語闖通關認證」今明兩天於全台18縣市舉辦，共吸引7095小朋友報名，從遊戲、問答、歌曲中驗收客語學習成果，進一步實現客家文化保存與札根從小做起。
客家委員會表示，活動在全國18縣市，72個鄉鎮市區，102間認證所，107個認證場舉辦，參與人數每年呈現上升態勢，今年又比去年多了500多名兒童參與，除了將遊戲與認證結合，讓幼童自然而然的「講」客語，更希望藉此機會鼓勵親子共學。
客委會主委李永得也到位於台師大的客語認證中心了解狀況，並向試務人員致意，他也至認證所向參與認證的小朋友們表達加油。李永得表示，今年報名人數比去年人又更多，未來還會繼續努力，把客家文化傳承下去。他也認為在中央政府重視客語之後，客家文化變成一種自然的事情。
認證活動包含5個關卡，經由「聽」、「講」客語的方式進行，每個關卡由檢定人員操作可愛的手偶，與小朋友進行客語對話及互動，讓客語體現於家庭及校園生活語言，完成5關的小朋友，可以獲得參加證書及獎品。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- （獨家）謝金燕難掩悲痛 同機旅客目睹全程狀況心疼說…
- 汪笨湖遭爆嗜肉積勞 辭世不只因骨髓崩壞
- 飯局妹作證 土豪哥炫耀︰「軟糖只有我拿得到」
- 天皇退位法案 日內閣通過
- 贊助世大運高球 揚昇包餐包現金
- 日職》狀況逐漸好轉 陽岱鋼傷勢首度曝光
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pingtung nursing home fire kills four
- 越勞跳水躲追打 同鄉丟石斷生路
- 旅遊旺季封 三仙台八拱橋修繕時機挨批
- 當年他出面遊說 楊登魁才答應豬哥亮復出...
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 退官不只任獨董 公銀一票財金幫
- 大巨蛋去留i-Voting 柯：依法行政
- 「老娘來送你了」 85歲素珠淚送豬哥亮
- 【人生小景】謀生
- 《台北筆記》誰在綁架世大運
- 節能補助廠商誘報假帳 18社區涉案
- 【小繆思】被偷走的零件
- 基隆》原民孝女允文允武 獲總統教育獎
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 US protests intercept by Chinese jets
- 輪胎惡火搏鬥2天2夜 消防救災影片全紀錄
- 滿壘0 OUT未爆彈 上原10好球清雷
- 我洽友邦提案 讓台灣參與WHA
- 泰坦編舞抓難度 怕變健康操
- 體重是一般猴子3倍 泰國25公斤肥猴遭強制減肥
- 盧凱彤入圍歌后 吃到飽慶祝
- 《南門護理之家火警》距醫學中心百公里 恆春盼交通、醫療升級
- 世大運主題曲創作團體 閉幕演出改開幕
- 婦人山區迷途 失聯8小時後現身10公里外超商
- 小妹大辭樂陞獨董 掀起跳船潮
- MLB》史上最具宰制的先發 110秒逐球影片瘋傳（影音）
- 輪胎廠燒40 小時 埔鹽童戴口罩上課
- 影迷醉了！宮崎駿徵人又寫這4個字
- 公視拚4K電視 英國BBC助陣
- 球迷當鍵盤柯南 抓包A-Rod避孕筆記
- 性感新娘 金素妍6.9嫁李尚禹
- 照護機構評鑑 將增防災應變
- 去年6生溺斃 議員嘆校園泳池不足
- 向習近平喊話 蔡英文：兩岸和平才是新課題
- 日職最多╱30而立巨人軍 11人等「岱」升一軍
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：客語認證從小扎根 7000多名兒童參與創新高
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分