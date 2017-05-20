客語認證從小扎根 7000多名兒童參與創新高

2017-05-20 11:00

〔記者楊綿傑／台北報導〕客語推展不停歇，一年一度的「幼幼客語闖通關認證」今明兩天於全台18縣市舉辦，共吸引7095小朋友報名，從遊戲、問答、歌曲中驗收客語學習成果，進一步實現客家文化保存與札根從小做起。

客家委員會表示，活動在全國18縣市，72個鄉鎮市區，102間認證所，107個認證場舉辦，參與人數每年呈現上升態勢，今年又比去年多了500多名兒童參與，除了將遊戲與認證結合，讓幼童自然而然的「講」客語，更希望藉此機會鼓勵親子共學。

客委會主委李永得也到位於台師大的客語認證中心了解狀況，並向試務人員致意，他也至認證所向參與認證的小朋友們表達加油。李永得表示，今年報名人數比去年人又更多，未來還會繼續努力，把客家文化傳承下去。他也認為在中央政府重視客語之後，客家文化變成一種自然的事情。

認證活動包含5個關卡，經由「聽」、「講」客語的方式進行，每個關卡由檢定人員操作可愛的手偶，與小朋友進行客語對話及互動，讓客語體現於家庭及校園生活語言，完成5關的小朋友，可以獲得參加證書及獎品。