520我愛你！ 台東戶政所多對新人登記結婚

2017-05-20 09:57

［記者張存薇／台東報導］「520我愛你！」台東戶政事務所一大早就喜氣洋洋，6對新人預約今天結婚登記，也有昨天證件沒帶齊的新人今天一早來補登記，看到戶政所滿滿愛心氣球，結婚登記也變得好浪漫、好幸福！

第1對預約登記的是莊竣評、劉芷芬，在8點40分完成登記，搶得頭香，兩人原本是台東高商同班同學，不過劉芷芬笑說「兩人不熟」，大學4年也沒聯絡，是4年前在臉書上重拾友誼後，慢慢萌發愛情，莊竣評則說，原本以為西部的戶政所才會這麼「費工」，看到戶政所這麼用心布置，很感動。

上午9時還有2對預約，陳佳育、梁容瑋在爸爸媽媽陪同下喜氣登記，李鳳儀、林佑安則是兩人開心登記，兩對新人都是想在網路預約，發現可以在520這個有特別意義的日子登記，覺得很難得。

而徐振傑、鄭皜瑜則是有點「搞迷糊」，兩人昨天就到戶政所了，但證件沒帶齊，今天又跑一趟，順利完成手續。

台東戶政所主任張建成分別贈送新人巧克力、玫瑰花、雙喜字，祝福新人長長久久、甜甜蜜蜜。

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