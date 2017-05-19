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一碗剉冰漲3成3 網友卻大讚佛心想光顧

2017-05-19  23:29

〔即時新聞／綜合報導〕一般人如果聽到店家漲價通常都會為之反感，但在嘉義有間剉冰店近日雖然一漲就漲了3成3，但民眾卻依然稱讚店家佛心，甚至還有人說多漲一點也不為過。

有網友在臉書社團「爆怨公社」PO文指出，在嘉義有間阿婆開的剉冰店日前漲價「一漲就漲了3成3」，所幸料還是維持5樣，「吃的真爽！」PO文網友還稱，雖然漲價還是一樣力挺，連續5天都來買。原來這名阿婆賣的剉冰原本一碗只要價15元，漲價後也只要20元。

原PO還透露，阿婆還說「會漲價真的是不得已」，因此還多給客人一些冰，不過親民的銅板價格讓看到的網友紛紛直呼實在太便宜、太佛心。

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  • 在嘉義有間剉冰店近日雖然一漲就漲了3成3，但民眾卻依然稱讚店家佛心，因為漲價後一碗也只要20元。（圖擷自「爆怨公社」）

    在嘉義有間剉冰店近日雖然一漲就漲了3成3，但民眾卻依然稱讚店家佛心，因為漲價後一碗也只要20元。（圖擷自「爆怨公社」）

  • 網友透露，開剉冰店的阿婆還說「會漲價真的是不得已」，因此還多給客人一些冰。（圖擷自「爆怨公社」）

    網友透露，開剉冰店的阿婆還說「會漲價真的是不得已」，因此還多給客人一些冰。（圖擷自「爆怨公社」）

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相關關鍵字： 佛心 銅板 銅板價 銅板美食
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