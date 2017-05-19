郵局賣無碼露奶A漫 觀傳局稱「普遍級」挨轟

2017-05-19 22:19

〔記者何世昌／台北報導〕國民黨市議員戴錫欽接獲家長投訴，北市興雅國中與博愛國小學區旁的郵政代辦所，公開販售無碼露點A漫，國中生可輕易購得；但觀傳局竟認為A漫情節應不過當，屬「普遍級」，令戴不滿昨在議場質詢。對此，觀傳局長簡余晏經追問後坦言，「以母親的身分，不希望我的小孩以12歲、15歲以下觀看」；教育局長曾燦金澤直呼「不適合閱讀」。

國民黨市議員戴錫欽日前接獲家長投訴，北市興雅國中與博愛國小學區旁的郵政代辦所公開販售露乳漫畫，讓國三兒子輕易購得，內容無碼露點且對白鹹濕的漫畫《世界末日的世界錄》。

由於市立圖書館也有採購，戴錫欽分別向北市觀傳局、教育局索資是否合宜？觀傳局竟書面回覆，內容尚未過當描繪性行為、淫穢情節或裸露性器官，依規為「普遍級」；教育局則回覆「經評估內容適合閱讀年齡層為青少年以上」。

戴錫欽不滿，觀傳局、教育局書面回覆有落差，今下午在議場質詢，並秀三張裸體畫面、兩張身體碰觸畫面，弊病搭配鹹溼對話。戴錫欽說，有哪個家長會讓國中三年級的學生看這種閱讀刊物？

對此教育局長曾燦金立即改口直呼「我覺得不適宜啦！」觀傳局長簡余晏也說，「如果以母親身份，不希望我的小孩以12歲、15歲以下觀看」；但根據SOP，北市府接獲檢舉後，應成立委員會，委由專業團體評估，而非由觀傳局決定分級；但她坦言觀傳局當初的回覆（指普遍級）不恰當，會回去檢討。