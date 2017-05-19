4億世大運開閉幕遇雨取消 總彩後仍撥款3.5億

2017-05-19 22:02

〔記者何世昌／台北報導〕世大運8月登場，開閉幕演出、票務系統、第二現場轉播等加總費用約4億元；但因場地位在露天的台北田徑場，一旦遇雨取消，4億元將「泡湯」。但國民黨市議員徐弘庭今質詢指，根據開閉幕合約，演出總彩排時文化局即撥款97.7％費用，約3.5億元，顯違常理、質疑涉嫌圖利，要求北市府徹查。

世大運開閉幕時間分別是8月19日、8月30日晚間，場地訂在台北田徑場。開閉幕標案於2016年1月底決標，由「安益國際展覽股份有限公司」以3.6億元得標。

除了砸3.6億巨資準備表演，開閉幕售票系統也高達3000萬元；本月再花800萬元決標「開幕第二現場」轉播案，將在市府廣場搭棚，準備轉播派對，邀全民參加。上述開閉幕付費用加總近4億元。

但國民黨市議員徐弘庭今質詢指出，調閱合約發現，世大運開幕主責單位文化局，與安益簽約8期付款，開幕式「總彩排」後，即可申請第7期款項，累計支付3億5176萬元，占總經費3.6億元的97.7％；其餘尾款820萬元，待開閉幕結束後支付。

徐指出，8月適逢颱風季，台北田徑場又屬露天場地，遇豪雨取消表演、簡化典禮，豪大雨或颱風則全面取消；但根據合約，多數款項於開閉幕前已撥款，一旦開閉幕取消，4億元將「泡湯」。他指撥款方式顯違常理、質疑涉嫌圖利，要求北市府徹查。

對此文化局長鍾永豐回應，付款設計參考重大開閉幕辦法；文化局副局長、世大運文化處長李麗珠則說，開閉幕是經過公開招標，且撥款需檢附資料，經嚴審簽准後，才撥款。

體育局長、世大運副執行長鄭芳梵卻持不同意見指，總彩前、開閉幕，案子尚未執行，應該不必付款。