快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
4億世大運開閉幕遇雨取消 總彩後仍撥款3.5億
2017-05-19 22:02
〔記者何世昌／台北報導〕世大運8月登場，開閉幕演出、票務系統、第二現場轉播等加總費用約4億元；但因場地位在露天的台北田徑場，一旦遇雨取消，4億元將「泡湯」。但國民黨市議員徐弘庭今質詢指，根據開閉幕合約，演出總彩排時文化局即撥款97.7％費用，約3.5億元，顯違常理、質疑涉嫌圖利，要求北市府徹查。
世大運開閉幕時間分別是8月19日、8月30日晚間，場地訂在台北田徑場。開閉幕標案於2016年1月底決標，由「安益國際展覽股份有限公司」以3.6億元得標。
除了砸3.6億巨資準備表演，開閉幕售票系統也高達3000萬元；本月再花800萬元決標「開幕第二現場」轉播案，將在市府廣場搭棚，準備轉播派對，邀全民參加。上述開閉幕付費用加總近4億元。
但國民黨市議員徐弘庭今質詢指出，調閱合約發現，世大運開幕主責單位文化局，與安益簽約8期付款，開幕式「總彩排」後，即可申請第7期款項，累計支付3億5176萬元，占總經費3.6億元的97.7％；其餘尾款820萬元，待開閉幕結束後支付。
徐指出，8月適逢颱風季，台北田徑場又屬露天場地，遇豪雨取消表演、簡化典禮，豪大雨或颱風則全面取消；但根據合約，多數款項於開閉幕前已撥款，一旦開閉幕取消，4億元將「泡湯」。他指撥款方式顯違常理、質疑涉嫌圖利，要求北市府徹查。
對此文化局長鍾永豐回應，付款設計參考重大開閉幕辦法；文化局副局長、世大運文化處長李麗珠則說，開閉幕是經過公開招標，且撥款需檢附資料，經嚴審簽准後，才撥款。
體育局長、世大運副執行長鄭芳梵卻持不同意見指，總彩前、開閉幕，案子尚未執行，應該不必付款。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 蚊子館掰！活動式游泳池太猛 鄉民讚柯P「擋人財路」
- 崩潰！裝潢半年 屋內長出一坨坨怪東西...
- 日本腦炎疫苗換新 寶寶可少挨2針
- 軍方廢油管漏油600萬未開罰 基隆市府理由是....
- 過期原料做的蝦味先 食藥署：已下架5千多公斤
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮「兄弟」淚灑靈堂 素珠哭到無力任人攙扶
- （影音）陪豬哥亮出國深造…麻吉哭趴靈堂 痛斥弔唁的人都很假
- 屏東護理之家火警 新北消防揪2安養院裝偽造防焰隔簾
- Google開發者年會發生火警 3人受傷送醫
- 房客斥責凶嫌「衝三小」 竟與屋主陪葬！
- 《園長夫人》雀絲坦 優雅登坎城紅毯
- 批評千萬元選前之夜 詹啟賢盼成黨員支持的最大公約數
- 宇瞻下半年樂觀 今年EPS估逾4元
- 國小學童好奇嘻鬧 誤食硼砂送醫
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 終於同意了！豬哥亮告別式將在這天舉行...
- 宥勝南美極旅20天 告白老婆「回來後抱著我好嗎」
- 前立委馮滬祥保外就醫 夜會2名美魔女
- 國民黨：兩岸急凍 台灣人民錢包也受凍
- 《奇幻大自然》3
- DRAM續漲價 南亞科 、威剛Q2獲利高
- 6歲童右眼長大惡瘤 嚇得醫師直呼救不了
- MLB》打擊王驚傳受傷 總教練：現在還不需太擔心
- 沙國轉型 擺脫石油依賴
- 媽媽跟老婆掉進河先救誰？汪小菲猶豫答…
- 馬國發明展 台東專校獲3金3銀
- 南港茶製場招標 權利金1元變百萬
- MLB》柳賢振奪本季第2勝 美技讓克蕭驚呆了（影音）
- 最強洋投血襪捕 猿奪5連勝
- 英研究：無神論者更聰明 因為克服「宗教本能」
- 凱達格蘭餐會 陳亭妃：對阿扁有幫助
- 通姦除罪化 司改分組會議通過
- 〈國際現場〉臉書遭歐盟重罰1.1億歐元
- 民歌42起跑 男星開刀三次急開嗓
- 這些才是新課題...小英向習近平喊話：維持現狀承諾沒變
- 護理之家208號房起火後 2人嚇醒逃出...
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- 台17線東移 爭取納前瞻計畫
- 宜蘭市204停車場舊宿舍 驚見袋屍
- 黃河跨行當藝術家 創作對媽媽的愛
- （影音）豬哥亮托夢搞笑「不要送花 我要現金」
- 婉拒府秘書長！賴清德透露卸任後要做這件事...
- （影音）影后楊貴媚上香豬哥亮 哭到泣不成聲
- 「小象競爭是好事」 花花連27場上壘
- 李凈瑜向美求援 國會作證搶救李明哲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：4億世大運開閉幕遇雨取消 總彩後仍撥款3.5億
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分