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楊梅C型肝炎群聚感染 衛生所週日加班抽血

曾在維蓮診所就醫民眾，可至楊梅區衛生所抽血檢驗。（衛生局提供）

2017-05-19  20:48

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市楊梅區維蓮診所因為重複使用針頭，爆發C型肝炎群聚感染，至今已有6人確定感染，由於楊梅區衛生所週六、週日都未開門營業，配合民眾需求，楊梅區衛生所將於21日（週日）上午8時30分至10時30分，加開假日抽血服務，接到電話或篩檢通知單民眾，屆時可前往衛生所抽血檢查，抽血時攜帶身分證或健保卡等身分證明文件。 

衛生局表示，截至5月19日下午6時，已有290名民眾前往楊梅衛生所接受抽血檢驗，檢查結果若為C型肝炎陽性者，會主動通知受檢民眾，並協助後續相關醫療諮詢及轉介服務。

另為保障C型肝炎病患法律權益，衛生局已向財團法人法律扶助基金會桃園分會提送專案，協助受害民眾向維蓮診所求償。 

衛生局專門委員林國甯表示，有民眾反應昨天下午有假冒衛生單位的人員，挨家挨戶到府推銷A型肝炎疫苗，衛生局除鄭重否認，也強調，衛生單位任何公共衛生業務絕對不會有推銷行為，請民眾切勿輕信，相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。 

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