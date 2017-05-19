免費贊助世大運 揚昇董許典雅：政府的錢我不要

2017-05-19 14:10

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運即將在8月登場，繼中華電信、富邦金控後，桃園揚昇集團也加入贊助行列。市府今在桃園揚昇高爾夫鄉村俱樂部舉辦贊助合作記者會，市長柯文哲受訪時表示，到了準備世大運的最後階段，愛台灣的氣氛要拼出來，還自爆將在6月9日和總統一起參加新建場館的完工活動，此話一出一旁幕僚面露尷尬神色，事後趕緊補充強調，還在協調中。

揚昇集團自掏腰包，修繕旗下揚昇高爾夫鄉村俱樂部場地，免費提供世大運使用，除在競賽期間18洞球場封場並提供會館部分區域，賽前也將提供給台灣選手至揚昇進行培訓、熟悉場地，還連選手和媒體的用餐問題也一併解決。有媒體問揚昇董事長許典雅，有沒有接受政府補助？許大器回，「政府的錢我不要！」

對於世大運各項目準備情形，柯文哲滿意表示，各場館都按照進度走。好心情也讓他不慎說溜嘴，自爆將在6月9日時，和總統蔡英文一同出席世大運新建場館「台北市網球中心」完工活動。市長的爆料發言，則讓一旁幕僚露出尷尬神情，事後立即向媒體補充說明，仍在協調中。

今天的贊助記者會上，安排柯文哲和揚昇董事長許典雅一同推竿，祝福世大運順利。從沒打過高爾夫球的柯文哲，拿起球竿顯得手足無措，但在專業高球選手指點下，加上幕僚特地準備超大顆高爾夫球，總算讓市長順利「一竿進洞」。事後柯笑稱，他聽到要推桿，本來很擔心會「挖地板」，看到球就覺得放心了。

談到上任後，對世大運有何不同想法。柯指出，世大運就是要讓台灣走出去、世界走進來，讓世界看見台灣，整個邏輯的思考都是怎麼讓台灣被世界看見，幾乎沒什麼募款，都是募物資，讓台灣產業被看到，也是比賽結束後也可以做永續經營的處理，如果一次性的就壓到最低、減少浪費。