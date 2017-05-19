| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 生活

「蝦味先」檢舉獎金發不出去 原因令人驚訝

2017-05-19  13:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕知名老牌零食「蝦味先」驚爆使用逾期原料製作，引發輿論譁然；依據「高雄市檢舉重大違反食品安全衛生案件獎勵辦法」，檢舉人可獲得裁定實收罰款的60%，但因這次檢舉人沒有具名，所以確定發不出去。

高市衛生局食品衛生科長陳建榮表示，依照獎勵辦法，檢舉人必須提供真實姓名、身份證字號、電話及住址等資料，到目前為止，高雄發出的最高檢舉獎金，為去年的9萬多元。

但這次的檢舉人只在3月31日、唯一一次打電話到衛生局，當時不願留下姓名，所以確定無法發出獎金，事後不能再要求；雖然民眾可以在事後提出證明，主張自己是檢舉人，但衛生局會依規定審核。

陳建榮指出，蝦味先案要裁罰多少，尚在評估中，且有一套裁罰基準，若業者無法接受，可以訴願或打行政官司，必須等法院裁定，並依實際收到的罰款，發放60%的獎金給檢舉人。

據了解，以頂新案為例，雖然最高可裁罰到2億元，但高雄衛生局只裁罰5000萬元，業者不服，目前還在打行政官司；所以蝦味先案會否裁罰到2億元？依照經驗，應該不可能。

廣告
  • 知名老牌零食「蝦味先」驚爆使用逾期原料製作，引發輿論譁然，但因這次檢舉人沒有具名，所以檢舉獎金確定發不出去。 （資料照，記者張忠義攝）

    知名老牌零食「蝦味先」驚爆使用逾期原料製作，引發輿論譁然，但因這次檢舉人沒有具名，所以檢舉獎金確定發不出去。 （資料照，記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 蝦味先 過期原料
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：「蝦味先」檢舉獎金發不出去 原因令人驚訝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.