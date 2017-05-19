「蝦味先」檢舉獎金發不出去 原因令人驚訝

2017-05-19 13:54

〔記者洪定宏／高雄報導〕知名老牌零食「蝦味先」驚爆使用逾期原料製作，引發輿論譁然；依據「高雄市檢舉重大違反食品安全衛生案件獎勵辦法」，檢舉人可獲得裁定實收罰款的60%，但因這次檢舉人沒有具名，所以確定發不出去。

高市衛生局食品衛生科長陳建榮表示，依照獎勵辦法，檢舉人必須提供真實姓名、身份證字號、電話及住址等資料，到目前為止，高雄發出的最高檢舉獎金，為去年的9萬多元。

但這次的檢舉人只在3月31日、唯一一次打電話到衛生局，當時不願留下姓名，所以確定無法發出獎金，事後不能再要求；雖然民眾可以在事後提出證明，主張自己是檢舉人，但衛生局會依規定審核。

陳建榮指出，蝦味先案要裁罰多少，尚在評估中，且有一套裁罰基準，若業者無法接受，可以訴願或打行政官司，必須等法院裁定，並依實際收到的罰款，發放60%的獎金給檢舉人。

據了解，以頂新案為例，雖然最高可裁罰到2億元，但高雄衛生局只裁罰5000萬元，業者不服，目前還在打行政官司；所以蝦味先案會否裁罰到2億元？依照經驗，應該不可能。