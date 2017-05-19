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狗狗站立用雙腳奔跑 網友都怒了！

這隻狗狗被穿上人的衣服，自然的以兩支腳行走。（取自GGKGGEXTREME推特）

2017-05-19  07:57

〔即時新聞／綜合報導〕飼主大多都會訓練狗狗握手、坐下或是不能隨地大小便，少部分的飼主會訓練狗狗雙腳站立，現在網路上瘋傳一支影片，中國有隻狗狗被訓練到能夠用雙腳奔跑、彈跳，且走得很自然，但影片曝光後，讓不少網友痛批「這對狗來說是一種傷害！不是愛牠的表現」

影片中，這隻狗狗被穿上人的衣服，牠自然的以2隻腳行走、奔跑，甚至跳躍，遠遠看還以為是小孩子，讓路過的民眾忍不住多看兩眼，也有人拿出手機出來拍照。

不過影片上傳到網路上後，很多網友留言：「雖然很可愛！但這樣牠脊椎會不好吧」、「狗狗好可憐」、「這對狗狗的脊椎很傷」、「這對狗來說是傷害吧」。

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