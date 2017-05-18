校門口變遊覽車停車場 立牌禁停卻變家長接送遭罰

2017-05-18 20:51

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市泰山區義學國小後門因鄰近旅館，常有大型遊覽車、轎車就近將校門口週遭用地當停車場使用，導致家長接送小孩停車不便，爾後新北市交通局設置禁停指示牌，並設置家長接送區，卻反而讓開車接送小孩上下學的家長常遭檢舉開紅單，搞得人心惶惶。

有家長表示，交通局在學校前後門的指示牌標示不清楚，到底那些時段可以臨停、哪些時段完全不能停，讓人霧煞煞，再加上泰山十八甲地區長期有檢舉達人，專門蒐證臨停汽車，現在竟盯上學校家長接送區，讓不少家長不堪其擾。

新北市議員賴秋媚表示，無法理解檢舉達人追求的利益為何？附近居民現在只要稍微有臨停需求，就擔心吃罰單，但家長沒得選擇，每天都要固定接送小孩上下學，長期被開罰根本吃不消，要求交通局應清楚標示立牌，且警察開罰時需嚴格認定。

交通局交通管制工程科長葉燿墩解釋，家長接送區立牌早在103年就已設置，清楚標示出上下學3個時段允許臨停，但其餘時段則恢復禁止停車，若家長在這3個時段被檢舉，通常警方取締不會成立。