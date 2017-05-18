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你是學生嗎？「婆婆的店」俗擱大碗 照顧大學生的胃
2017-05-18 19:53
「婆婆的店」賣的麵或飯俗擱大碗，照顧虎科大學生的胃（記者廖淑玲攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕「你是學生嗎？如果你是，請叫我婆婆」，這家位在虎尾科技大學側門有一家「婆婆的店」，賣的麵或米粉、魯肉飯俗擱大碗，一大碗麵加滷蛋或貢丸只要20元，湯品一律10元，照顧虎科大學生的胃。
讓人感動的是，只要知道有繳不起學費、註冊費的學生或需急難救助者，她都會默默救濟，且永遠署名「婆婆」，且在餐桌前公告「如果你有空，碗自己洗一洗」就算是回報，成為虎尾街上相當特殊的一家店。
走進婆婆的店，就會看到婆婆熱情招呼，由於這家店的飯或麵非常便宜，而且還會加送滷蛋或貢丸，因此一到用餐時間學生就大排長龍，有趣的是，還有人吃完就去洗碗，原來在餐車下就貼了這麼一張紙公告。
經常到婆婆的店用餐的虎尾驛館長吳麗春指出，平日有經濟不好的學生婆婆會免費提供餐，聽到有人身故，沒有錢處理後事，她也會去幫忙，知道有孩子沒有錢讀書也會去協助，還會供餐給一些獨居老人，甚至每年都會送米、衣服或其他食物到偏遠地區給需要的人。
吳麗春說，婆婆的愛心不限地區、海邊、山上或各縣市都有，只要她知道就會盡力幫忙，並且號召親戚一起默默行善，從不具名不求回報，希望大家稱她「婆婆」就好，低調助人為樂的典範，讓人感動。
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「婆婆的店」吸引虎科大學生大排長龍等候點餐。（記者廖淑玲攝）
婆婆用心準備料理，餐車前的告示讓人會心一笑。（記者廖淑玲攝）
「婆婆的店」餐車前告示直接了當，讓人會心一笑。（記者廖淑玲攝）
「婆婆的店」價目表，賣的餐食俗擱大碗。（記者廖淑玲攝）
「婆婆的店」俗擱大碗，大受學生消費者歡迎。（記者廖淑玲攝）
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