資安業者推免費工具 可檢查「WannaCry」漏洞
〔記者陳炳宏／台北報導〕還在擔心想哭勒索蠕蟲嗎？趨勢科技推出免費「WannaCry」漏洞檢查工具Trend Micro WCRY Simple Patch Validation Tool，但屋漏偏逢連夜雨，除勒索蠕蟲「WannaCry/Wcry」外，趨勢科技也偵測到另一新勒索蠕蟲變種「UIWIX」伺機而動，而且更加狡猾且不留痕跡，提醒民眾千萬不能掉以輕心。
趨勢科技表示，該檢查工具能夠幫助消費者，在Windows電腦上執行包括自動檢查電腦裝置中，是否存在想哭勒索蠕蟲使用的EternalBlue漏洞，另外也幫助使用者檢查Windows系統上是否開啟SMBv1，如呈現開啟，此工具亦可協助用戶進行停用（企業內的電腦建議和IT管理人員確認是否須利用此工具關閉SMBv1）。
趨勢科技表示，這些都是想哭勒索蠕蟲病毒會攻擊的弱點，除了使用工具確認漏洞是否確實修補，趨勢科技也呼籲使用者重視備份、更新系統漏洞、不要點擊來路不明的網站和檔案以及確保電腦的防護軟體處於自動更新的狀態。
此外，趨勢科技也提醒消費者，目前發現另一隻勒索蠕蟲「UIWIX」（RANSOM_UIWIX.A）同樣也是利用Server Message Block（SMB）漏洞EternalBlue（亦被稱為CVE-2017-0144和MS17-10）以執行擴散行為，與「WannaCry/Wcry」的不同之處在於其變得更加狡猾且不留痕跡。
趨勢科技指出，「UIWIX」在入侵了電腦的EternalBlue漏洞後，會直接在電腦記憶體執行，所以電腦硬碟中並不會留下任何絲毫蹤跡，相較於「WannaCry/Wcry」更加難以追蹤；而另一個狡猾的地方在於，「UIWIX」能夠在沙盒（Sandbox）安全機制偵測前自動停止；而相比「WannaCry/Wcry」勒索蠕蟲，「UIWIX」沒有任何「關閉開關」（Kill Switch）。
趨勢科技建議民眾，應該在目前勒索蠕蟲暫時停歇之際，盡快安裝安全性修補程式；而利用相似程式漏洞進行攻擊的，還有新的比特幣挖礦木馬病毒，更可能讓受害者電腦淪為歹徒牟利工具。
趨勢科技資深技術顧問簡勝財表示：「一隻新的病毒爆發後，就會接著出現各式各樣的變種，且可能比原來的病毒更加難以對付，在此提醒民眾隨時保持高度警戒，並養成嚴加防範的資安好習慣。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 走過阿帕契風波 勞乃成現在擔任...
- 北部萬安演習今13:30舉行 違反人車管制會被罰
- 愛河沒落 議員建議成立「風景管理處」
- 「蝦味先」 臉書急關 網友：避風頭？
- 2017台灣設計展在台南 百家設計行旅創意徵選起跑
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 普廷若公布「洩密」對話紀錄 將讓川普和白宮難堪
- 豬哥亮師徒心結未解？ 賀一航兒用一句話神回...
- 棒球》韓國職棒：林智勝是亞洲紀錄 也是世界紀錄
- 節目橋段恐怖巧合！豬哥亮斷言自己活到70歲
- 自由廣場》換屁股也換針 感謝李敖
- 小王車窗太黑 人夫抓姦白忙
- 獨盟》曹錦輝代班終結者 飆進生涯首次救援成功
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 直擊！虛弱發抖靠人攙扶 謝金燕桃機現身赴美
- 迎戰「科技犯罪」 苗刑大成立科技犯罪偵查隊
- 修租賃條例變上國文課 黃昭順：很奇怪耶
- 文創業的「蘋概股」 百聿數碼22日登錄興櫃
- 列車長難為 制止婦人喧嘩反被嗆「給我下車」
- 高鐵苗栗站指標不清 民眾常誤闖
- （影音）這女兒揪感心！豬哥亮生前罹癌便秘 她赤手挖糞
- 高師大獎懲系統更新出錯 學生意圖性侵資料曝光
- 空勤恆春駐點 連署人數破5千
- 蘇迪曼盃》國手球衣到手 今赴澳有3幫手
- 吵架丟老公盤子 小潘潘深V露半球還是鎮得住
- 遭傳挺郭倍宏 周玉蔻嗆「墮落的政黨」
- 威剛跨足機器人 未來成長新動能
- 謝金燕忍父喪赴美 慟錯過豬哥亮頭七
- 惡房客還真窮？ 北韓大使館積欠德國3.3億稅金
- 提振經濟 林全指示部會從五大面向努力
- 哈利王子將娶梅根
- 掃蕩九州娛樂城賭網 逮24人、一年賭資13億
- 出國領出席費？4議員︰非詐領已退回
- （圖多）41歲美魔女甩肉5公斤 上圍竟還激升C罩杯
- NBA》豪哥麻吉沃克動刀 復健至少要6週
- 誆稱可購7折禮券 貴婦遭詐騙2431萬元
- 《法律觀點》車震隱密性高 抓姦有難度
- 政院回應國民黨質疑︰警政署長、調查局長維持常務任用
- 民進黨不再禮讓柯P？ 綠委：2018台北市有勝算
- （獨家）40年老友共患難 雷洪陪豬哥亮「釣魚」紓困財務
- 《小檔案》
- 坎城影展眾奶搶版面 強哥愛女激凸應戰
- 新壽投資人民幣債券 首季匯損30億元
- 中國監控人民 建置ＤＮＡ資料庫
標題：資安業者推免費工具 可檢查「WannaCry」漏洞
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email